أنقرة (زمان التركية)ــ حطم سعر صرف الدولار في تركيا رقماً قياسياً على الإطلاق مقابل الليرة، عقب مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان في بث مباشر، أدلى خلاله تصريحات بشأن البنك المركزي.

أجاب الرئيس رجب طيب أردوغان على أسئلة الصحفيين في البث المباشر لـ TRT الليلة الماضية.

بعد كلمات أردوغان بشأن الاقتصاد، ارتفع الدولار بشكل حاد ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8.77.

كان الرقم القياسي السابق للدولار / ليرة تركية 8.61. يتداول الدولار اليوم الأربعاء في ساعات الصباح عند 8.65.

وقال الرئيس أردوغان خلال خطابه: “التقيت أيضًا برئيس مصرفنا المركزي اليوم. من الضروري أن نخفض أسعار الفائدة مرة واحدة” في تأكيد جديد من ادوغان على إصراره التدخل في سياسة البنك المركزي.

في الماضي، كانت هناك خلافات في الرأي بين الرئيس أردوغان وإدارة البنك المركزي فيما يتعلق بسياسة الفائدة. كان البنك المركزي مسرحًا لتغييرات وظيفية متكررة في الفترة الأخيرة. في الأسبوع الماضي، أُقيل أوزهان أوزباش، نائب محافظ البنك المركزي وعُين سميح تومين مكانه. في مارس، تم إقالة رئيس البنك المركزي ناجي أغبال وحل محله البروفيسور د. دكتور. مراد تشتينكايا، أحد النواب الأربعة لرئيس CBRT ، أُقيل في مارس / آذار وعُين مصطفى دومان بدلاً منه.

128 مليار دولار

وحول سؤال المعارضة عن مصير 128 مليار دولار؟ فقدت من الاحتياطي النقدي للبمك المركزي، زعك أردوغان إن هذا المبلغ يُستخدم في استثمارات البنية التحتية. وقال “يسألون أين ذهبت 128 مليار دولار. هل من الممكن أن نسأل أين ذهبت أموال البنك المركزي؟” وقال أردوغان: “لا يفهمون الأشياء. لقد مررنا بالكثير من الاستثمارات والزلازل والكوارث. هل سأل أحد من أين أنفقت هذه النفقات؟”.

لكن وكان وزير المالية التركي لطفي إلفان كان صريحا أكثر من أردوغان، وقال في وقت سابق إن البنك المركزي أنفق المبالغ الهائلة بالعملة الأجنبية أثناء تولي وزير المالية السابق بيرات ألبيراق المنصب، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.