بقلم: صالح القاضي

القاهرة (زمان التركية) – بعد صراع دام لأكثر من عام ونصف ولا زال، نعم اليوم العالم يتنفس الصعداء مع هبوط معدل حالات الاصابات، وزيادة تلقي اللقاحات ولكن ماذا عن الأمراض المتفشية حول العالم من قبل وباء كورنا؟ ماذا عن الأمراض التي تنخر في عظام مجتمعاتنا الإنسانية؟ ماذا عن الأمراض التي تصيب وطننا هذا الكوكب؟ وماذا عن جيراننا من الأحياء التي تشاركنا مصير الحياة على هذا الكوكب الذي تزداد حرارته بمعدلات أسرع مما هو متوقع؟

أكتب اليوم وعقلي تتزاحم فيه هذه الأسئلة، إن الإنسانية جميعها تواجه مخاطر عديدة، والفيروسات أحد هذه المخاطر ولكن ليس هو الخطر الأكبر على البشرية، تقول الحكمة” الإنسان هو مصدر المشاكل ومنبع الحلول”. نعم هذه حقيقة ما يحدث في العالم، ورغم أن العالم لا زال يبحث في أصل منشأ كورونا، ولكن هذا ليس موضوعنا فموضوعنا اليوم الإنسان. إن صلاح هذا الكوكب مرهون بصلاح الإنسان الذي يسيطر على مقدرات هذا الكوكب وكل قراراته تؤثر على الحيوانات التي تشاركه مصير اختياراته السيئة ، وكل اختياراتنا البشرية الجشعة تؤدي إلى خراب الكوكب من حولنا، الموضوع ليس الدفاع عن البيئة التي يعد الحفاظ والاهتمام بها جزء لا يتجزأ من الحفاظ على مصير حياة أجيالنا البشرية القادمة.

الموضوع يتخطى ذلك فكيف يمكننا نحن البشر أن ننجو دون أن نحافظ على حياة كل واحد من أفراد البشرية، إن كل فرد من أفراد العائلة البشرية وجوده مهم لنا جميعا فكل فرد منا ليس مجرد رقم يعد، بل أحلام ومشاعر وحركة تؤثر على الجميع، إن مفتاح نجاتنا من كل المصائب والامتحانات والابتلاءات التي تواجه البشرية هي التعليم .

لا اتحدث هنا عن تعليم موضوعه نقل المعلومات، اتحدث عن تعليم تتربي بواسطته نفس الإنسان وتتسع بها مداركه ليدرك أن الاختلاف تنوع وأن الظلم بكل أنواعه حرمه الخالق على نفسه وأمرنا أن نبتعد عنه، تاريخنا البشري يشهد علينا في معظمه أننا لم نتخلى عن الظلم لا عن ظلم أنفسنا ولا عن ظلم اخواننا من البشر ولا عن ظلم صور الحياة التي بثها الله على الأرض.

جاءت كورونا فأيقظت البعض وأصبح التعاطف الإنساني والشعور بالتضامن مع المظلومين في ازدياد، انتبه البعض بكم التأثير السيء الذي نتركه على البيئة من حولنا ، اكتشف البعض كم أن الحياة هشة ولا تستحق أن نمضيها في تصارع دامي مستمر لا ينتهي.

ولكن في مناطق حول العالم ظهر لنا جليا أن هناك من استغل هذه الفترة ليزداد ظلما فيقتل من يشاء ويسجن من يشاء ويدمر حياة من يشاء ويختطف من يشاء، الأمر أصبح ظاهرة في بعض الدول ، والمشكلة أن الديكتاتورية والظلم مثله مثل الوباء تمارسه سلطات بعض الدول حول العالم ثم ينتقل المرض إلى الأفراد فيمارسه كل صاحب سلطة المدير يمارسه على موظفيه وهكذا ينتشر الوباء ويمارسه الرجل على زوجته واطفاله وتنتقل ثقافة الظلم من جيل لأخر ويدخل الإنسان في دائرة فاسدة تفسد معها الثقافة والمجتمع وتنقلب المفاهيم فينظر إلى الظالم على أنه ناجح وينظر إلى السلطة على أنها الهدف ويصبح الإنسان بدلا من أن يفكر في غايات عالية، يتمحور حول ذاته الأنانية يسود الخصام ويكثر الجدال ويقل التعاون ويصبح الاختلاف مرفوض والاستماع للاخرين نقيصة.

ألا يجدر بنا نحن البشر وقد وهبنا الله إمكانات عقلية وإدراكية غير محدودة، أن نتعامل مع كل أنواع الظلم من انتهاك لحقوق الإنسان وللتميز العنصري بكل اشكاله ومن انتهاك لحقوق البيئة من حولنا باعتبارها فيروسات قاتلة تقتلنا ببطئ، وتقلل فرص الحياة السليمة والسلمية لأجيالنا القادمة، إن وعينا بأن الظلم لن يختفي من مكان إلا إذا اختفى من كل مكان أمر حاسم في تاريخ البشرية، إن الصراع ليس حتمي بيدنا نحن البشر أن نغير مصيرنا ونصنع فرقا في التاريخ من أجل الإنسانية وكل فرد يحيى على هذا الكوكب، ونؤمن مستقبل أجيالنا فعلينا نحن أجيال اليوم مسؤولية تأمين المستقبل لأولادنا وللأجيال اللاحقة، وما نفعله اليوم هو الإرث الذي سنتركه للأجيال القادمة فإما يذكرونا بالمديح أو سنتلقى الذم منهم، فالأمر بأيدينا.