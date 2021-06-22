أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانا بشأن التهم الموجهة إلى رجل الأعمال التركي سيزجين باران كوركماز، المتورط في قضية احتيال على الحكومة الأمريكية، والمعتقل حاليا في النمسا.

سيزجين باران كوركماز تم القبض عليه في التاسع عشر من يونيو/ حزيران الجاري في النمسا، بناء على طلب أمريكي بتهمة الاحتيال.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية في بيانها أن مذكرة الادعاء المعدة بحق كوركماز في مقاطعة يوتا تضمنت اتهامات بغسيل الأموال والاحتيال في عشر حوالات نقدية مختلفة وعرقلة الإجراءات الرسمية.

وورد في مذكرة الادعاء أيضا تورط كوركماز في جريمة غسيل أموال بقيمة تجاوزت 133 مليون دولار عبر حساباته المصرفية في تركيا ولوكسمبورغ.

وترتبط الاتهامات بخطة الاحتيال على وزراة الخزانة الأمريكية من خلال بيانات كاذبة حيث طالبت شركة Washakie لوقود الديزل الحيوي المملوكة للشقيقين يعقوب كينجستون وأشعياء كينجستون وليو أصلان ديرمين والواقعة في ولاية يوتا بضريبة إنتاج وبيع وقود متجدد بقيمة مليار دولار.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية في بيانها أن الأموال التي حصل عليها كوركماز وشركاؤه في الجريمة من عملية الاحتيال تم استخدامها لشراء شركة الطيران التركية Borajet وفندق في تركيا وسويسرا ويخت يحمل اسم Queen Anne وفيلا فارهة وشقة بمضيق البسفور في إسطنبول.

وأفادت مذكرة الادعاء أن المتهمين أعدوا خطة احتيال من خلال التقدم ببيانات كاذبة لحمايتهم من الخضوع لتحقيق فيدرالي ودعاوى قضائية مدنية وذلك بمساعدة مسؤولين حكوميين لم يتم الإفصاح عن أسمائهم.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية في بيانها أن السلطات الأمريكية ستطالب بتسليم كوركماز للخضوع للمحاكمة أمام قاضي ولاية يوتا.

وفي حال إدانة كوركماز الذي صادرت السلطات في تركيا ممتلكاته بناء على طلب أمريكي، فقد يُحكم عليه بالسجن حتى 20 عاما بتهمة غسيل الأموال والسجن حتى 20 عاما لكل تهمة من تهم الاحتيال بالحوالات النقدية.

هذا وستنظر القضية وحدة التحقيقات الجنائية في دائرة الدخل المحلي وقسم التحقيقات الجنائية بدائرة حماية البيئة ووحدة التحقيقات الجنائية بوزارة الدفاع وسيدعم مكتب الشؤون الدولية، بوزارة العدل التحقيقات بشكل كبير.

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