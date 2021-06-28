أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب التركي، فهمي كورو، إن الأصوات التي تقول إن تركيا لا يمكنها عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة، في تزايد مستمر.

وأوضح كورو المقرب من الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، أن الضائقة الاقتصادية تنعكس على “جيب المواطنين”. في إشارة إلى تراجع القدرة الشرائية.

وتحدث كورو عن هجرة العقول قائلا “الموهوبين الذين يجدون الفرصة للهروب إلى الخارج يفعلون ذلك، لذلك تخسر تركيا الآلاف من الأطباء والمهندسين إلى الدول الأوروبية”.

وأكد فهمي كوور أنه ربما لا يوجد حل على المدى القصير للأزمة الاقتصادية، ولكن على المدى المتوسط والطويل فالحل واضح.

ويتابع الصحفي التركي: “الحل هو إما أن تغير الحكومة خطها السياسي في مواجهة الخطأ الذي وقعت فيه على مدى السنوات العشر الماضية وتفاقم في السنوات الخمس الماضية، أو إجراء انتخابات -مبكرة- وبالتالي سيكون هناك تغيير في السلطة.

وأشار كورو إلى أن “عودة تركيا إلى (وضع ضبط المصنع)، سيتم من خلال أن يعيد حزب العدالة والتنمية تبني المبادئ الأساسية التي وضعها خلال تأسيسه ويتخلى تمامًا عما تبناه خلال السنوات العشر الأخيرة”.

كما شدد كورو على أن حزب العدالة والتنمية لا يستطيع التحول من النظام الرئاسي إلى نظام برلماني يكون فيه البرلمان هو المركز ويتم تعزيز التوازن والسيطرة بشكل أكبر.