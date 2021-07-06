د. منى سليمان

شهد شهر يونيو 2021، نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” فقد شارك في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي عقدت منتصف الشهر ببروكسل، وعلى هامش القمة عقد عدة لقاءات مباشرة مع الرئيس الأمريكي “جون بايدن”، ونظيره الفرنسي، والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء اليوناني وأمين عام الحلف. وخلال تلك اللقاءات سيطر الخطاب السياسي الدبلوماسي المهادن الليين على “أردوغان”، حيث سعى لإّزالة التوترات مع تلك القوى الدولية بعد أعوام من التوتر والفتور في علاقات أنقرة الخارجية مع كافة حلفائها الغربيين، كما دعا لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن وباريس وأثينا وهو ما لاقى ترحيب من هذه العواصم رغم حدة الخلافات بينهم. ويهدف “أردوغان” من ذلك لإعادة تقديم تركيا كعضو فاعل ومؤثر في “الناتو” يمكن الاستفادة منه وكذلك يسعى لتعزيز التعاون بين أنقرة وواشنطن ليعمل كوكيل لها في الشرق الأوسط لاسيما في ظل رغبة “بايدن” عدم الانخراط في العديد من الملفات الطارئة. ثم قام بزيارة هامة لأذربيجان واختتم “أردوغان” عمله المكثف بافتتاح “منتدى أنطاليا” الأول للدبلوماسية والذي شارك فيه أكثر من 34 دولة ليطرح رؤية تركيا لحل الأزمات الراهنة في عدد من الأقاليم عبر الحوار والسلام وهو ما يخالف الواقع الفعلي للسياسة الخارجية التركية التي تعتمد على الأداة العسكرية لتحقيق أهدافها. الأمر الذي يطرح تساؤلا هاما هل ينجح الرئيس التركي في تعزيز علاقاته مع “الناتو” وتلك الدول ويعيد تحالفه مع القوى الغربية؟ .

أولا: نتائج لقاء “أردوغان – بايدن”:

مهد “أردوغان” لعقد القمة مع “بايدن” عبر لقاءات بين نائب وزير الخارجية التركي “سادات أونال” ونائبة وزير الخارجية الأمريكية “ويندي شيرمان” محادثات سياسية في أنقرة بنهاية مايو الماضي، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وقد عقد أول اجتماع مباشر مغلق بين الرئيس الأمريكي “جون بايدن” والتركي “رجب طيب أردوغان” في 14 يونيو 2021. وذلك قبل انعقاد قمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل. ويعد هذا أول اجتماع مباشر بين الرئيسين منذ تنصيب “بايدن” في 20 يناير 2021. بيد أن الأخير قد تحدث هاتفيًا مباشرة مرة واحدة مع “أردوغان” في 23 أبريل 2021 عشية الاعتراف الأمريكي بمذابح الأرمن إبان الدولة العثمانية التي راح ضحيتها مليون ونصف مواطن أرمني. وقد عول كثيرين على هذا الإجتماع للتوصل لحل لكافة الملفات العالقة بين واشنطن وأنقرة. حيث إن القائمة تمتد وتشمل الإعتراض الأمريكي علي .. إمتلاك أنقرة صواريخ (إس 400)، التواجد العسكري التركي في ليبيا وسوريا والعراق وأذربيجان، الانتهاكات التركية لسيادة اليونان وقبرص في شرق المتوسط، فضلا عن الانتقادات لحملات القمع وتراجع معدلات الديمقراطية في تركيا وانسحابها من معاهدة إسطنبول لحماية المرأة. وعلى الجانب التركي فإن أنقرة ترى أن حليفتها الكبرى واشنطن لا تهتم بأمنها القومي كما يجب وتصر علي تمويل وتسليح قوات سوريا الديمقراطية الكردية بشمال سوريا “قسد” وهو ما يمثل تهديد للأمن القومي التركي، كما ترفض واشنطن تسليم أنقرة المفكر الإسلامي التركي “فتح الله جولن” المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999، والذي تتهمه تركيا بالتحريض على محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يونيو 2016.

بيد أن الإجتماع بين “بايدن “وأردوغان” الذي استمر 45 دقيقة لم يشهد بحث كافة تلك الملفات، وشهد مناقشة مخاوف واشنطن من نشر تركيا لنظام الدفاع الصاروخي أرض-جو الروسي (إس-400) حيث ترى واشنطن أن خبراء الأمن الروس الذين سيقومون بتشغيل هذه الصواريخ سيكون من السهل عليهم الوصول لتقنيات وآليات عمل المعدات العسكرية الأمريكية في تركيا. حيث أكد البيت الأبيض أكثر من مرة “أنه لا يمكن للطائرة إف-35 الأمريكية أن تتعايش مع منصة جمع المعلومات الاستخباراتية الروسية التي سيتم استخدامها للتعرف على قدراتها المتقدمة”. بيد أن أنقرة ربما تطرح نشر الصواريخ الروسية تحت السيطرة الأمريكية في قاعدة “إنجرليك” الجوية في جنوب تركيا، دون أي مشاركة روسية في تشغيلها وصيانتها”. وهو ما ستعترض عليه موسكو بالطبع. من جهة أخرى طالبت أنقرة وقف الدعم الأمريكي لقوات “قسد” ووحدات “حماية الشعب الكردية” بشمال سوريا لأنها على صلة بحزب العمال الكردستاني المصنف كإرهابي في تركيا، وطالب “أردوغان” “بعدم وجود معايير مزدوجة في جهود مكافحة الإرهاب”. وفي المقابل عرض “أردوغان” صفقة هامة على “بايدن” وهي قيام أنقرة بتأمين مطار كابول الدولي بأفغانستان بعد الانسحاب المخطط للقوات الأمريكية في سبتمبر 2021.

وفي ختام الاجتماع، وصف “أردوغان” الإجتماع بأنه “إيجابي وبداية لحقبة جديدة في العلاقات بين الدولتين، وأكد إن تركيا لديها إمكانات “جادة” للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا إلى ليبيا، ومن محاربة الإرهاب إلى الطاقة، ومن التجارة إلى الاستثمار”. وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي “جاك سوليفان” إن “بايدن وأردوغان” اتفقا على العمل معًا بشأن تأمين مطار “حامد كرزاي” الدولي، ولم يتم التوصل لحل بشأن صواريخ (اس 400)، وقوات “قسد”.

وبهذا نجد أن “أردوغان” قد حقق 3 أهداف من لقائه “ببايدن”، الأول هو اللقاء ذاته حيث كان يطمح لتأسيس صداقة مع الرئيس الأمريكي الجديد على غرار ما كان بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” بيد أن العلاقات التركية الأمريكية في عهد “بايدن” ستحكمها المصالح والمنافع المتبادلة وليس العلاقات الشخصية وهو ما أدركه “أردوغان”، ولذا طرح تركيا لتصبح بديلا للقوات الأمريكية في أفغانستان وأعاد طرح بلاده كحليف فاعل ومؤثر لواشنطن وحلف “الناتو” يمكنها القيام بمهام مستحيلة على غيرها من الأعضاء وهذا بعد عام من التشكيك في جدوى عضوية تركيا بالحلف لأنها لم تلتزم بقراراته بعدم شراء أسلحة متطورة من روسيا ولم تحترم سيادة أعضائه كفرنسا واليونان، وحال تم الاتفاق بين واشنطن وأنقرة على آليات تأمين مطار كابول فإن “أردوغان” يكون قد حقق هدفه الثاني الاستراتيجي.

وهدفه الثالث ذو بعد داخلي يخص الأزمة الاقتصادية ببلاده، فبعد القمة عقد الرئيس “أردوغان” اجتماع مع كبار المديرين التنفيذيين لنحو 20 شركة أمريكية تشمل (بوينج وأمازون ومايكروسوفت وكيلوج وبيبسيكو وسيسكو وبروكتر آند جامبل وجونسون آند جونسون)، وذلك عبر تقنية “الفيديوكونفرانس”، وقال “أردوغان” “أعتقد أننا سنجعل تركيا، التي تحتفظ بمكانة قلب القارات الثلاثة، قاعدة للإنتاج والتكنولوجيا بدعمكم، ونحن بحاجة إلى نهج قائم على المصالح والقيم المشتركة مع واشنطن، وهذا النهج يتعارض مع خطوات مثل التعريفات الإضافية على الواردات التركية في قطاع الصلب والألمنيوم، واستبعاد تركيا من نظام الامتيازات والتفضيلات المعمم، وإجراءات مكافحة الإغراق لمنتجات التصدير التركية المنشأ”.

ورغم وصف أجواء الإجتماع بالإيجابية، إلا أن المعضلة الرئيسية المسكوت عنها في العلاقات بين أنقرة وواشنطن والتي ستعرقل التوصل لأي اتفاق هي “إنعدام الثقة”، حيث تشك واشنطن في أن السياسة الخارجية التركية مدفوعة بأيديولوجية إسلامية تعرض مصالحها للخطر، بينما يشك “أردوغان” في نوايا واشنطن والناتو تجاه منذ الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا 2016، حيث اتهم آنذاك الطرفين بدعم الجهات المنقلبة ضده. ولذا لجأ لتعزيز تعاونه مع روسيا ، وحال تصاعدت الخلافات بين أنقرة وواشنطن فإن ذلك سيؤدي للمزيد من التقارب بين أنقرة وموسكو وهو ما ترفضه واشنطن والناتو.

ثانيا: نتائج لقاءات “أردوغان” بقمة الناتو:

عقدت قمة الناتو الـ 32 لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم يوم 14 يونيو 2021 بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وهي الأقصر في تاريخ الناتو، حيث استغرقت يوما واحدا فقط وتضمنت جلسة عمل واحدة مدتها نحو ساعتين ونصف . وقد ركزت القمة على الخطر الروسي والصيني ضد دول الحلف الذي يضم 28 دولة تتزعمهم واشنطن والباقي دول أوروبية أبرزها فرنسا وألمانيا وبريطانيا. كما أن هذه القمة الأولى التي تجمع أكثر من 30 رئيس دولة شخصيا منذ بداية تفشي فيروس (كورونا)، وكان من بينهم الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” الذي عقد عدد من اللقاءات على هامش القمة.

1-الدور التركي بالناتو:

استغل “أردوغان” الاضطرابات الإقليمية والدولية لإعادة طرح الدور التركي في الحلف لاسيما وأنها ثاني أكبر جيش وتساهم بثاني أكبر حصة في موازنة الحلف بواقع 90 مليون يورو سنويا حيث تحتل واشنطن المركز الأول بالحلف عسكريًا وماديًا. ورغم أن الأمين العام للحلف “ستولتنبرغ” قد ثمن الموقع الاستراتيجي التركي وأهميته، وأعرب عن تقديره لتركيا لاستضافتها ملايين السوريين، وأكد أن الناتو سيقف في وجه جميع التهديدات التي تتعرض لها أنقرة، وخاصة من سوريا. إلا أن “أردوغان” انتقد الحلف بختام القمة وقال “أن تركيا أوفت بمسؤولياتها بالكامل تجاه الناتو حتى الآن، فيما فشل الناتو في إظهار الإرادة القوية المتوقعة منه في العديد من القضايا المؤلمة، إلا أنها تقر بأهمية الناتو في إرساء الأمن العالمي والحفاظ عليه. ومطلب تركيا الوحيد هو احترام حقوقها السيادية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية ودعم حربها ضد المنظمات الإرهابية”. ويقصد بذلك دعم دول بالناتو لقوات “ٌقسد” الكردية. هذا التناقض يبرز العديد من المشكلات التي تواجه أنقرة بعد هذه القمة ويتمثل أولها في مضمون البيان الختامي لقمة حلف الناتو وحذر من تنامي القوة العسكرية للصين وروسيا،وهو ما سيشكل معضلة لتركيا التي ترتبط بتعاون استراتيجي مع روسيا وتتقاطع مصالحهما في عدد من الملفات مثل (سوريا، ليبيا، أذربيجان) فضلا عن التعاون الاقتصادي والسياسي بينهم الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية.

وفيما يخص الصين، فقد طرح “بايدن” مشروع مسمى “بناء عالم أفضل” تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار والذي تم تقديمه كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية، ورغم ذلك فأن “أردوغان” أعلن قبل مغادرته للقاء “بايدن” أن تركيا والصين “اختتمتا عملية الاتفاق” لاتفاقية تبادل العملات بين البلدين في تحدي واضح لواشنطن. ولذا فإن أي تقارب بين أنقرة وموسكو وبكين سيؤدي لمشكلات مع “الناتو”، والعكس صحيح اتساع الخلافات بين أنقرة وموسكو سيؤدي لمشكلات عدة لتركيا على الصعيد السياسي والإقتصادي. ويمكن القول أن القمة الـ 31 لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) حملت رسائل إحياء التحالف الغربي عودة الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة الدول الغربية في مواجهة خصمين هما الصين وروسيا، وهنا سيكون على تركيا أن تختار بدقة في أي حلف ستتواجد بكل قوتها.

ثاني المشكلات هي أن “الناتو” لديه اعتراضات على سلوك تركيا الخارجي حيث يعترض على تردي حقوق الإنسان والديمقراطية والمسألة الكردية وحرية الإعلام وعدم تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية في تركيا إلى جانب استمرار الهجوم التركي العسكري على سوريا وأرمينيا وليبيا. فضلا عن أن مكانة تركيا في الحلف معرضة للتراجع حال انضمام دول جديدة له مثل أوكرانيا وجورجيا لأن موقعهما الجغرافي بالنسبة لمواجهة روسيا سيكون أهم من تركيا.

2- لقاء “أردوغان – ماكرون”:

شكك كثيرون في عقد لقاء مباشر بين الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ونظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بعد عامين من التوتر في العلاقات بين أنقرة وباريس، بلغت حد الإهانات الشخصية بين الرئيسين. بيد أن اللقاء المباشر بينهم قد عقد يوم 14 يونيو 2021 في بروكسل على هامش قمة الناتو. ووصف الاجتماع الذي استمر قرابة ساعة بأنه عقد في “أجواء هادئة، وتعهد الرئيسين بالعمل معًا في ملفي ليبيا وسوريا”.

وقد رحب وزير الخارجية الفرنسي “جان ايف لودريان” يوم 18 يونيو 2021 ، بما وصفه “وقفا في الهجمات الكلامية” بين باريس وأنقرة وطالب في المقابل بمبادرات ملموسة من الرئيس “أردوغان” حول سلسلة من القضايا الخلافية بين أنقرة وباريس. وتلك التي تتمثل في المطالبات الفرنسية بسحب المرتزقة السوريين التابعين لتركيا من ليبيا والمقدر عددهم بنحو 20 ألفًا في نهاية 2020، ووقف الإعتداءات العسكرية التركية المستمرة على شمال سوريا والعراق، ووقف الانتهاكات لسيادة اليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، ومنع تدفق اللاجئين لأوروبا، ووقف الدعم العسكري لأذربيجان، وصولا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا.

وهذه الملفات بالطبع لم يتم تناولها بالكامل، بيد أن “ماكرون” أكد “لأردوغان” أن “فرنسا ترفض الاستغلال السياسي لملف الأديان، مطالبًا بعدم الإساءة إلى قيم الجمهورية الفرنسية، وطالب بضرورة توضيح أعضاء الناتو لأهدافهم الاستراتيجية المشتركة”، وهذا بغية تجنب تكرار حادثة الاصطدام بين الفرقاطة الفرنسية والسفينة التركية خلال عملية (صوفيا) شرق البحر المتوسط عام 2020، وبغية تنسيق المواقف بين أعضاء الناتو في سوريا وليبيا. وصرح “ماكرون” أنه اتفق مع “أردوغان” على سحب المرتزقة السوريين من ليبيا بينما تفى الأخير ذلك. كما أضاف “ماكرون” قضية خلافية جديدة لقائمة الخلافات بين أنقرة وباريس بعد حديثه حول مخاوفه من حدوث تدخلات وتأثيرات تركية على الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في منتصف 2022 والتي سترشح فيها “ماكرون” وبالطبع التدخلات التركية حال حدوثها لن تكون لصالح الرئيس الفرنسي الحالي.

3- لقاء “أردوغان” مع رئيس الوزراء اليوناني:

عقد “أردوغان” على هامش قمة الناتو لقاء لمدة 50 دقيقة مع رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” ويعد الأول بينهما منذ سنوات، وتعهد الطرفان على “فتح قناة اتصال وجعل صيف 2021 هادئًا”، في إشارة واضحة من أنقرة إلى الالتزام بتجنب الاستفزازات التي قد تؤدي إلى مواقف عدائية والرغبة تعزيز أجندة تعاون إيجابية. وأوضح “ميتسوتاكيس” أنه على الرغم من “استمرار الخلافات بين البلدين، فإن اليونان وتركيا جارتان والتعاون في الأمور ذات الاهتمام المشترك يعود بالفائدة علينا جميعًا، لذلك، الحوار مهم دائمًا”. و”أردوغان” تعهد “بمواصلة آلية الحوار واتخاذ الخطوات الممكنة لجدول أعمال إيجابي. لا يوجد سبب يدعو أطرافا ثالثة للدخول بيننا، وعام 2021 سيكون عامًا هادئًا للعلاقات اليونانية التركية”. وهذا التحول في الموقف التركي تجاه اليونان بسبب ضغوط من واشنطن والناتو الذي يرفض حدوث أي صدام مسلح بين اثنين من أعضائه.

وجدير بالذكر أن الخلافات بين أنقرة وأثينا تمتد لعقود ماضية، بدأت باحتلال جزيرة قبرص وتقسيمها منذ عام 1974، ثم الخلاف على الجزر المتنازع عليها في بحر إيجه، وأخيرا الخلاف حول التنقيب عن الغاز الطبيعي بشرق المتوسط والخلاف حول ضبط الحدود التركية لمنع تدفق اللاجئين لليونان. ومنذ عام 2002 عقدت بين الدولتين 62 جولة محادثات استكشافية لحل تلك الخلافات بيد أنها فشلت في التوصل لأي نتيجة تذكر.

4- لقاء “أردوغان- ميركل”:

تعد المستشارة الألمانية “إنجيلا ميركل” أكثر المدافعين عن “أردوغان” داخل الاتحاد الاوروبي، وقد عقد معها لقاء لمدة ساعة على هامش قمة الناتو، وصف “باللقاء الوداعي” لأنها من المفترض أن تترك منصبها في سبتمبر 2021 حيث قررت عدم الترشح في الانتخابات المقبلة. وقد حضر الاجتماع وزيري الخارجية والدفاع للدولتين وأكدا خلاله على استمرار التشاور حول الملفات الخلافية بين أنقرة وبرلين، والتي من بينها مطالبة تركيا بتعديل اتفاق اللاجئين الموقع مع الاتحاد الأوروبي عام 2016، وهو الطلب الذي أيدته “ميركل”. بيد أنه لا يمكن التعويل على مواقف المستشارة الألمانية في الفترة الراهنة نظرا لأن القيادة السياسية الجديدة ببرلين سيكون لها مواقف مختلفة، وهذا سينعكس على مواقف الاتحاد الأوروبي ككل.

ثالثا: استمرار التناقض التركي:

رغم التصريحات الإيجابية من واشنطن والناتو التي أكدت على محورية الدور التركي وأهميته ورغبة أنقرة في إزالة كافة التوترات بينها وبين تلك الدول، إلا أن التناقض في السلوك التركي الخارجي مازال يثير الجدل، وذلك من خلال مؤشرين هما:

*تدشين منتدى أنطاليا: أفتتح يوم 19 يونيو 2021 وزير الخارجية التركي “مولود شاويش أوغلو”، المؤتمر الأول “لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي” تحت شعار “ترسيخ للسلام وتطوير لمسارات التعاون الدولي” على أن يعقد كل عام. والمؤتمر ألقى فيه عدد من الكلمات الافتتاحية من بينهم كلمة للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، وخطاب للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” والذي عبر فيه عن أهمية التعاون المتعدد الأطراف بين الدول المشاركة لتحقيق الأمن والاستقرار الدولي عبر التعاون المشترك لإنهاء الصراعات الإقليمية والفقر والإرهاب، ودعا أردوغان إلى تغيير النظام الحالي لمجلس الأمن، معتبرًا أنّ العالم أكبر من مجرد 5 دول.

وشارك في المنتدى أكثر من 30 دولة ممثلين بوزراء الخارجية وكان من بينهم وزراء خارجية (قطر، الكويت، الجزائر)ـ واستمرت فعاليات المنتدى على مدى ثلاثة أيام شهدت 25 جلسة في محاولة للخروج بمفاهيم جديدة حول تفعيل الدبلوماسية الدولية ووضع حد للأزمات الإقليمية والدولية كذلك. وناقش المشاركون سبل إضفاء ديناميكية جديدة للدبلوماسية الدولية بغية وضع حد لمختلف الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية. وكان من أبرز الجلسات جلسة حول التعاون بين تركيا وأفريقيا حضرها وزراء خارجية (الغابون، كينيا، مدغشقر، ليبيا، الكاميرون، تركيا، أذربيجان، بولندا). وعلى الرغم من أن المنتدى خطوة إيجابية لتعزيز الحوار الدبلوماسي بين الدول من عدة أقاليم إلا أنه يمثل خطوة في مساع تركيا لصوغ سياسة خارجية مستقلة بعيدة عن حلفائها الغربيين عبر تعزيز مكانتها وعلاقاتها في مجال حيوي جديد تعمل على إنشائه في عدة أقاليم تضم شمال أفريقيا ووسط وغرب آسيا وجنوب أوروبا، وبالطبع هذا التمدد الإقليمي التركي سيصطدم بالدول الغربية ذات النفوذ في تلك الأقاليم.

*تصريحات “أردوغان”: “قواتنا موجودة في سوريا وليبيا وشرق المتوسط وأذربيجان وستبقى هناك” صدر هذا التصريح الفج من الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يوم 2 يوليو 2021، في خطاب سياسي يحمل لهجة تحدي للإرادة الدولية التي تطالب بسحب المرتزقة من ليبيا وسوريا كما أنه يمثل تعديا على سيادة هذه الدول، فضلا عن أن هذا الخطاب يمثل تغير في الخطاب التركي الذي كان يدعو للتهدئة مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وقد جاء بعد لقاءات “أردوغان” مما يؤكد أن الدعوات التركية للتهدئة ما هي إلا (خطوة تكتيكية) في التعامل مع واشنطن والناتو والدول الكبرى. والمعضلة التي تواجه “أردوغان” هي أن التقارب مع واشنطن و”الناتو” وعودة تحالفاته الغربية سيؤدي لإثارة مشكلات مع روسيا والأخيرة لديها الكثير من أوراق الضغط المؤلمة لأنقرة.

خلاصة القول، أن تنوع وعمق الملفات الخلافية بين أنقرة والناتو وكذلك الخلافات التركية الأوروبية والأمريكية أكبر من أن تحل في لقاءات هامشية على قمة “الناتو” لأنها تتنوع بين خلافات في العلاقات الثنائية وتضارب مصالح في قضايا السياسة الخارجية في عدة أقاليم حيوية لكل دولة تمتد من الشرق الأوسط لشرق المتوسط وجنوب أوروبا ولإقليم وسط آسيا، لاسيما وأن “أردوغان” قد بالغ في خصومته لبعض الدول كفرنسا واليونان كما أن التناقض في تصريحات تفقده مصداقيته، ولذا عليه تقديم الكثير من الجهود وعقد المزيد من اللقاءات والقمم الدولية لإزالة كافة التوترات في علاقاته الخارجية، وهنا ينطبق على “أردوغان” المثل الكردي الذي يقول “يمكن أن تعادي أهل قرية في يوم ولكن ستستغرق أشهر لمصالحتهم”.

*باحثة متخصصة في العلاقات الدولية والشأن التركي