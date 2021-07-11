أنقرة (زمان التركية) – تكثف إدارة نادي غلطة سراي التركي جهودها استعدادا لضم لاعب محترف خلال الموسم الجديد.

وتبين أن النادي التركي يسعى لضم نجم مصري آخر بجانب مصطفى محمد، حيث تقول معلومات إن إدارة النادي على وشك الاتفاق مع اللاعب رمضان صبحي.

وذكر موقع Fanatik أن نادي غلطة سراي يقترب من إبرام اتفاق مع رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز المصري، مفيدا أنه لم يتبق سوى نقاط بسيطة يوشك الطرفان على الاتفاق عليها.

وفق تقرير الموقع طالب رمضان صبحي (24 عاما)، الذي سبق وأن لعب في صفوف ستوك سيتي و هدرسفيلد، براتب بقيمة 2.2 مليون يورو، خلال المرحلة الأولى.

وتفيد المعلومات أن إدارة النادي التركي عرضت على صبحي راتبا سنويا بقيمة 1.5 مليون يورو بجانب مكافآت بناء على أدائه.

ولن يشكل نادي بيراميدز المصري عقبة أمام نادي غلطة سراي فيما يخص حقوق اللاعب الذي لا يزال لديه أربع سنوات إضافية في عقده.

وتترقب إدارة النادي التركي رد صبحي على العرض، حيث يسعى النادي التركي للانتهاء من هذه الصفقة قبل نادي آيندهوفن الهولندي.

هذا وسيوجه نادي غلطة سراي اهتمامه نحو لاعب آخر في حال حصوله على رد سلبي على عرضه.