القاهرة (زمان التركية) قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط اليو الثلاثاء، تعازيه ومواساته للعراق حكومة وشعبا في فاجعة الحريق المروع بمستشفى الحسين بمدينة الناصرية، بمحافظة ذي قار.

وقع الحادث في وقت متأخر مساء أمس 12يوليو 2021.

الأمانة العامة للجامعة العربية نقلت عن أبو الغيط تأكيده “وقوف الجامعة العربية إلى جوار العراق، ودعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية من أجل احتواء آثار هذه الكارثة”. داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه.

وتجاوز عدد القتلى في حادث مستشفى الحسين 60 قتيلا و50 مصابا وفق حصيلة غير رسمية.