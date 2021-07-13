أنقرة (زمان التركية) – قالت ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يروي “أساطير” حول التقدم السياسي والاقصادي.

انتقدت أكشنار تصريحات أردوغان التي قال فيها إن تركيا باتت على وشك دخول نادي الكبار في العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وعبر تدونية على تويتر، أكدت ميرال أكشنار أن “تصريحات أردوغان هذه أو أساطيره لا تملأ البطون”.

وأضاف زعيمة حزب الخير أن “العروض التي يقدمها أردوغان على الساحة لا توفر فرص عمل للشعب”.

وتابعت أكشنار الملقبة بـ”المرأة الحديدية” لتوليها وزارة الداخلية في تسعينات القرن الماضي ووقوفها في وجه المبادارت الانقلابية في ذلك الوقت: “سيد أردوغان، إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يشعر مواطنونا بهذا الارتفاع؟ المواطنون العاطلون عن العمل الذين نستمع إليهم في المقهى”.

يذكر أن الرئيس أردوغان قال في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع الحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة إن معدل النمو الذي ستحققه تركيا في 2021، سيثبت أنها الاقتصاد الصاعد في العالم، وأنهم يقتربون من أهدافهم خطوة تلو خطوة.

يشار إلى أن تعداد البطالة في تركيا يتجاوز بكثير 4 ملايين شخص، فيما تجاوز معدل التضخم النقدي في البلاد 17 بالمئة وفق البيانات الرسمية.