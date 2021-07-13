أنقرة (زمان التركية) – تراجع عدد ركاب الخطوط الجوية التركية بنسبة 45%، في شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر لعام 2019.

وفق نتائج حركة الطيران لفترة يونيو 2021 التي قدمتها الشركة الوطنية لمنصة الإفصاح العام (KAP)؛ فإن إجمالي عدد الركاب، الذي كان 6.6 ملايين مسافر في يونيو 2019، بلغ 3.6 ملايين مسافر في نفس الفترة من عام 2021.

عدد الركاب، الذي كان 35.1 مليون في الفترة من يناير إلى يونيو 2019، بلغ ما يقرب من 14.6 مليون مسافر في نفس الفترة من عام 2021.

وفي حين بلغت البضائع المنقولة عبر البريد 717 ألفًا و 321 طنًا في الفترة من يناير إلى يونيو 2019، أصبحت 910 ألفًا و 147 طنًا بزيادة قدرها 26.9 في المائة عن نفس الفترة من عام 2021.

في نهاية شهر يونيو، بلغ عدد الطائرات العاملة ضمن أسطول الخطوط الجوية التركية 372.

ومع تراجع حركة الطيران عالميا بسبب جائحة كورونا، سجلت الخطوط الجوية التركية خسائر كبيرة العام الماضي.