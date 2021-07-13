بقلم: محمد عبيد الله

بروكسل (زمان التركية) – في نهاية سلسلة هذه المقالات، سوف يخلص الجميع بكل سهولة إلى أن ما سمي بالانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016 هو الحلقة الأخيرة من مسلسل الانقلابات التي نفذها أردوغان على مدار العقد الثاني من حكمه على مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

بعد نموذج الحكم الفاشل الذي قدمه كل من العلمانيين والإسلاميين والقوميين “المتطرفين” حتى تسعينات القرن الماضي، والذي أحدث استقطابًا حادًا بين جميع طوائف الشعب، ظهر تيار جديد يدعو لنبذ تطرُّف هذه الطوائف الثلاث والالتقاء تحت مظلة الاعتدال والتوازن.

هذا التيار الذي يعود الفضل الكبير في نشوئه وصعوده إلى الرئيس الأسبق طورغوت أوزال سياسيًّا، وملهم حركة الخدمة فتح الله كولن مدنيًّا، كان يدعو إلى تجنب الاستغلال/التوظيف السياسي لكل من العلمانية والإسلامية والقومية، والتركيز على القيم الإنسانية المشتركة بحيث يعيش كل شخص بكل حرية ما لم يلجأ إلى العنف.

أصبح هذا التيارُ أو النموذجُ الصاعدَ في تركيا منذ التسعينات بعدما عانى شعبها بشتى طوائفه الدينية والإثنية والفكرية من التوجهات الثلاثة المتطرفة. وقد توجه أردوغان إلى ركوب أمواج هذا التيار الذي اعتقد أنه أفضل وسيلة يمكن أن تحمله إلى السلطة، معلنًا رفضه لميراث أستاذه نجم الدين أربكان؛ الذي يعتبر الأب الروحي للإسلام السياسي في تركيا.

بمعنى أنه تعهد بالسير في الطريق الذي شقه أوزال وكولن وأمثالهما من القادة السياسيين والمدنيين، لكن العقد الثاني من حكمه أثبت أن اختياره لهذا التيار لم يكن نابعًا من قناعة داخلية راسخة بل كان خطوة تكتيكية عابرة ليستغل عقده الأول في التوسع والتمدد تحت أجنحة هذا التيار ثم يعود إلى أجندته الذاتية عند أول فرصة سانحة.

“نية أردوغان المبيتة” لتصفية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني التي فطر أنها قد تعرقل عملية ارتقائه إلى قمة السلطة بأساليب غير ديمقراطية، ومن ثم صيرورته إلى “الرجل الأوحد” في البلاد “ظهرت إلى السطح” في 28 ديسمبر 2011؛ حيث استدرج الجيش إلى فخّ ومؤامرة مدروسة جيدًا تسبّبت في وقوع ما سمى بـ”حادثة أولو دره” أو “روبسكي”، التي قصفت فيها مقاتلات بـ”الخطأ” 34 كرديًّا مدنيًّا يمارسون تهريب بضائع على الحدود العراقية – التركية على أنهم إرهابيون يستعدون للهجوم على تركيا، مما أوقع الجيش في موقف صعب للغاية.

هذه الحادثة وقعت في وقت كانت الحكومة نفذت تعديلات جادة للاعتراف بحقوق الأكراد المضطهدين طيلة تاريخ تركيا الحديث من جهة؛ وتعرض فيه جنرالاتٌ على صلة بتنظيم أرجنكون / الدولة العميقة دأبوا على استغلال “المشكلة الكردية” في تمرير مشاريعهم، للتصفية أو التهميش من جهةٍ ثانية؛ وبدأت القوات الأمنية والعسكرية تكافح بمفهوم جدبد يحتضن المواطنين الأكراد ويكافح باحترافية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الإرهابي من جهة ثاثلة؛ وفتحت السلطات القضائية تحقيقات ضد العقل المدبر أو الجناح المدني الأعلى لهذا التنظيم الذي يسمى بـ”اتحاد المجتمعات الكردستانية” كي سي كي (KCK) لقطع شرايين حياته من جهة رابعة.

مع أن هذا كان تطورًا إيجابيًّا في سبيل تسوية القضية الكردية المزمنة بعد أن وضعت الشعب الكردي بين سندان العمال الكردستاني ومطرقة المفهوم الأمني والعسكري الصرف لمكافحة الإرهاب نصف قرن من الزمن، إلا أن أردوغان كان يريد حلّ هذه القضية بطريقة تقدم له “أصوات الأكراد” على طبق من ذهب، ولذلك كان بحاجة إلى “ذريعة” لوقف تلك العمليات الأمنية والعسكرية الناجحة ضد عناصر العمال الكردستاني لحاجة أرادها.

بعد عام واحد من مؤامرة القصف الخاطئ التي تعرض لها الجيش، وتحديدًا في 29 ديسمبر 2012 أعلن أردوغان عن وقف العمليات الأمنية والعسكرية ضد مليشيات العمال الكردستاني المسلحة من جانب، ومن جانب آخر أمر رئيس مخابراته هاكان فيدان بالبدء في إجراء مفاوضات مع زعيم العمال الكردستاني في محبسه عبد الله أوجلان بدعوى إقامة السلام الكردي في البلاد.

كان كل من وزارة الداخلية ورئاسة هيئة الأركان العامة حمّل جهاز المخابرات برئاسة هاكان فيدان، الذي يصفه أردوغان بـ”كاتم أسراري”، مسؤولية الغارة الجوية “الخاطئة”، وذلك بسبب تقرير قدمه الجهاز لرئاسة الأركان العامة حول تخطيط القيادي في العمال الكردستاني فهمان حسين لهجوم إرهابي في المنطقة المذكورة. وقد وصف وزير داخلية تلك الفترة (2010-2011) إدريس نعيم شاهين حادثة أولودره بأنها “مؤامرة مدبرة من قبل جهاز المخابرات ضد الجيش”، وذلك بعدما أقاله أردوغان عقب بدء مفاوضات السلام الكردي بـ”رجاء خاص” من زعيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي عبد الله أوجلان، على حد تعبير الوزير نفسه.

لكن أردوغان تذرع بوقوع الجيش في هذا “الخطأ القاتل” بسبب مؤامرة دبرها جهاز مخابراته ليشرع في تصفية أعضاء الجهاز البيروقراطي الأمني والعسكري الناجحين في مكافحة الإرهاب بصورة تدريجية، وعلى رأسهم وزير الداخلية كما ذكرنا والأسماء المقربة منه، ويعين أسماء ملائمة لهذه الفترة الجديدة التي كان توجه الحكومة سيشهد تغييرا جذريا في كل المجالات. وفي الوقت ذاته أقدم على خطوة خطيرة للغاية شكلت سقوط أول حجر من أحجار الدومينو في الجيش لتكتمل هذه المرحلة بسقوط حجره الأخير في انقلاب 15 يوليو 2016، ألا وهي: نقل قيادة الأنظمة الإلكترونية لهيئة الأركان العامة (GES)، التي كانت تعتبر أكثر المؤسسات تجهيزًا في مجال التجسس والاستخبارات، إلى جهاز المخابرات بقيادة هاكان فيدان بكامل فريقها ومعداتها، وهكذا “فقد الجيش أذنه” في مواجهة المؤامرات التي كان سيحيكها أردوغان ضده في الأعماق مع حلفائه الجدد.

كان الجهاز البيروقراطي الأمني والعسكري هو أفضل من يعرف معنى وخطورة هذه الخطوة.. فقد كان طرغوت أوزال الذي أصبح رئيسا للوزراء في (13 يناير 1983 – 9 نوفمبر 1989)، ثم رئيسل للجمهورية في (9 نوفمبر 1989 – 17 أبريل 1993)، أجرى تعديلات على القانون الذي يحدد وظائف وصلاحيات الشرطة، فأسس بموجب ذلك “شعبة الاستخبارات الأمنية” التابعة لرئاسة الأمن العام الخاضعة للحكومة، بعد أن كانت الدولة تعتمد على المخابرات الوطنية التي كان يتم اختيار رؤسائها وشخصياتها البارزة من العسكر أو العناصر المدنية التي سبق أن عملت في وحدة العمليات الخاصة / التعبئة التكتيكية التي نشأ وترعرع فيها تنظيم “الدولة العميقة”. وعلى الرغم من أنّ إجراء انقلاب على مدار كل عشْر سنوات كان عادة عسكرية في تركيا، إلا أن وجود الاستخبارات الأمنية حال دون حدوث انقلاب في عهد أوزال، إذ كان يتلقى معلومات عن أدنى تحرك في الجيش عبر تلك الشعبة بفضل أجهزة التنصت التي كانت تمتلكها، على النقيض مما كان في السابق، حيث لم تبلغ المخابرات الوطنية الحكومات المنتخبة بأي تحركات عسكرية قبل وقوع ونجاح الانقلابات الثلاثة السابقة (1960 و1971 و1980). بمعنى أن جنرالات الدولة العميقة في الجيش كانوا ينجحون في تنفيذ الانقلابات على الحكومات لغياب شعبة الاستخبارات الأمنية قبل الثمانينات، وكان أوزال من أغلق صفحة الانقلابات العسكرية بفضل تلك الشعبة.

أما في العقد الأول من عهد أردوغان (2002 – 2012) فكان الجيش والأمن تخلصا من عناصر الدولة العميقة بفضل عمليات أرجنكون، وشرعا يكتسبان صفة ديمقراطية بعيدًا عن التوجهات الانقلابية، في حين أن هذه العمليات لم تستطع أن تتوسع وتنال مَنْ يتحصنون وراء “قلعة جهاز المخابرات”. بمعنى أنه بينما كان ينبغي على أردوغان أن ينقل أنظمة التجسس والاستخبارات من أيدي “البؤرة العميقة” المتحصنة داخل جهاز المخبارت إلى يد المؤسسة العسكرية “الديمقراطية” ليحصن نفسه من انقلاب محتمل لجهاز المخابرات اتجه إلى خطوة معاكسة وترك الجيش بلا أنظمة تنصت واستخبارات. حتى إن المنطق البسيط كان يتطلب منه الإبقاء على تلك الأنظمة في يد الجيش لتكون عنصر توازن بين مؤسستين سبق أن تعاونتا في تنفيذ انقلاب على مدار كل عقد. لكنه لم يتخذ هذه الخطوة البسيطة والضرورية للغاية في آن واحد لكي يتواطأ فيما بعد مع جهاز المخابرات برئيسه الذي يصفه بكاتم أسراري وينقلب على هذا الجيش الضعيف، حيث كان يراه أكبر عائق أمام تحقق أحلامه.

وهذا هو السبب الذي حال دون نجاح الجيش في منع هجمات إرهابية بدأت تستهدف أبرز المقرات العسكرية منذ ذلك التاريخ، وكذلك مسرحية الانقلاب التي لعبها أردوغان مع عناصر الدولة العميقة بذراعيها الأطلسية والأوراسية في عام 2016.

بعد اقتلاع “أذن” الجيش، إن صح التعبير، تغاضى أردوغان عن دعوات المعارضة السياسية والمدنية لإجراء مفاوضات السلام الكردي بشفافية حتى لا تفتح الأبواب لأية مساومات سياسية سرية أو علنية بين الطرفين، وأسكت كلّ المعترضين على الطريقةِ المتبعة التي حولت التنظيم الإرهابي إلى الممثل الشرعي الوحيد للشعب الكردي، في حين همّشت حزب الشعوب الديمقراطي الشرعي العامل تحت المظلة البرلمانية.

هذه السياسية الجديدة اقتضت من أردوغان السعي لإقصاء حزب الشعوب الديمقراطي “الشرعي” لكي يكون حزب العمال الكردستاني “الإرهابي” البديل الأوحد للمواطنين الأكراد؛ ذلك لأن التنظيم الإرهابي والحزب الكردي الشرعي أشبه بالأواني المستطرقة، فإذا اشتدت شوكة أحدهما ضعف الآخر تلقائيا. ومع أن المنطق السليم كان يحتم العمل على اشتداد شوكة الحزب الكردي الشرعي كي ينتهي تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي، وينتهي معه العنف والسلاح والإرهاب الذي يمارسه منذ نصف قرن من الزمن، إلا أن مصلحة أردوغان، لا المصلحة الوطنية، كانت تفرض عليه العكس؛ حيث كان يعتزم نقل تركيا إلى النظام الرئاسي بدعم أوجلان المكلّف بتوجيه الشارع الكردي.

فقد نشرت جريدة “ملّيَتْ” في 28 فبراير 2013 تسريبات وردت إليها من “جهات مجهولة” تتضمن محاضر المحادثات التي دارت بين وفد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعبد الله أوجلان في محبسه، بحضور مسؤولين من المخابرات، في إطار “مفاوضات السلام الكردي”، لينكشف معها الغطاء عن “الوعود” التي قدمها أردوغان للتنظيم الإرهابي في إطار صفقة سياسية بين الطرفين.

بحسب تلك المحاضر، قال أوجلان للوفد الكردي الذي زاره في محبسه: “من الممكن أن نفكر في النظام الرئاسي ونتبناه، فنحن ندعم رئاسة السيد رجب طيب أردوغان. يمكننا الاتفاق معه على أساس هذا النظام الرئاسي. عندها لن أظل مسجونًا ولن يفرض علي إقامة جبرية، ولن نحتاج إلى عفو عام لمليشياتنا. لن يبقى هناك أي داعٍ لمثل هذه الأمور؛ لأننا سنصبح أحرارًا جميعًا”.

وهذا ما أكد صحته زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش في تصريحات أدلى بها للمحكمة بعد اعتقاله من قبل أردوغان عقب الانقلاب الفاشل. فقد قال دميرتاش المعتقل منذ 4 نوفمبر 2016 بتهمة الإرهاب أثناء دفاعه في المحكمة أن أردوغان تحالف مع زعيم حزب العمال الكردستاني في مسألة إقرار النظام الرئاسي. وكشف أن أردوغان أرسل إليه أحد وزرائه بورقة تحمل توقيع عبد الله أوجلان وتطالبه بدعم أردوغان في مسألة النظام الرئاسي والتراجع عن الترشح لرئاسة الجمهورية أمام أردوغان.

حسن بوكون، الكاتب في صحيفة “أيدينليك” المحسوبة على مجموعة دوغو برينجك زعيم حزب الوطن اليساري، الذي يعتبر حاليا حليف أردوغان من خارج الحكومة، زعم في مقال نشره في يونيو 2014، أن أردوغان التقى شخصيًا بعبد الله أوجلان، وذلك استنادًا إلى مصدرين مختلفين، أحدهما من داخل العمال الكردستاني ذاته، والثاني من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقد نقل عن مصدره الثاني قوله: “السيد طيب التقى بعبد الله أوجلان وجهًا بوجه، وأصبحت بذلك أصوات الأكراد مضمونة”. ثم أشار الكاتب إلى خروج عبد الله أوجلان من سجنه أكثر من مرة بمروحيات تابعة للمخابرات.

كل هذا يظهر كيف أقدم أردوغان؛ ذلك الرجل البراغماتي الذي يتهم اليوم جميع معارضيه بالإرهاب، على أولى خطواته لتصفية الأمن والجيش في سبيل الاتفاق مع التنظيم الإرهابي الذي كان يتوقع منه أن يفتح له أبواب النظام الرئاسي. لذلك يمكن أن نقول إن انقلابات أردوغان بدأت بتصفية الجهاز البيروقراطي الأمني والعسكري على مراحل كان الانقلاب الدموي في 15 يوليو 2016 مرحلتها الأخيرة.

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