أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار الوحدات السكنية الصيفية المطروحة للبيع والإيجار على سواحل مرمرة وإيجة والبحر المتوسط بدءا من يالوفا وصولا إلى هاتاي بنسبة بلغت ما بين 45 و135 في المئة.

وتشير بيانات مؤشر العقارات لشهر يونيو/ حزيران عام 2021 الصادر عن المنصة العقارية “Hepsiemlak” إلى ارتفاع كبير في الأسعار والطلب بالمناطق الصيفية المطلة على سواحل مرمرة وإيجة والبحر المتوسط قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتعكس التغييرات الشهرية والسنوية في أسعار الوحدات السكنية المطروحة للبيع والإيجار الطلب الوارد من المستهلكين.

وسجلت بلدة سفري حصار بولاية إزمير أعلى تغيير في أسعار الوحدات السكنية المطروحة للبيع على الصعيد السنوي بنسبة بلغت 78 في المئة تلتها كل من منطقة فتحية في موغلا وساريك في أنطاليا وأورلا في إزمير وديدام في أيضن وبودروم في موغلا وميلاس في موغلا وشاشما في إزمير ودوشامالتي في أنطاليا وكوش أضا في أيضن بتغييرات في الأسعار تراوحت نسبتها بين 54 و69 في المئة.

وعلى صعيد البلدات فإن بلدة فوتشا بمدينة إزمير وميلاس في مدين موغلا وأرداك في مدينة باليك اسير وساريك بمدينة أنطاليا وفاتحية بمدينة موغلا سجلت أعلى ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية المطروحة للبيع بمناطق إيجة ومرمرة والحبر المتوسط خلال الشهر الأخير.

وسجلت بلدة أدراميت بمدينة باليك أسير زيادة بنحو 135 في المئة في أسعار الوحدات السكنية المطروحة للإيجار مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع متوسط سعر المتر مربع في الوحدات السكنية المطروحة للإيجار في المنطقة من 11 ليرة إلى 26 ليرة.

وسجلت منطقة كوش أضا بمدينة أيضن زيادة بنحو 83 في المئة، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع خلال عام واحد من 15 ليرة إلى 28 ليرة.

وجاءت في صدارة المدن التي سجلت زيادة تجاوزت الخمسين في المئة كل من منطقة قونيالتي بمدينة أنطاليا بزيادة بلغت 63 في المئة ومنطقة بودروم في مدينة موغلا بزيادة بلغت 62 في المئة ومنطقة شاشما في إزمير بزيادة بلغت نحو 55 في المئة ومنطقة ألانيا بمدينة أنطاليا بزيادة بلغت 53 في المئة.

وتشير الإحصاءات إلى تسجيل موغلا أعلى زيادة في أسعار الوحدات السكنية المطروحة للبيع في مناطق مرمرة وإيجة والبحر المتوسط على الصعيد السنوي بزيادة بلغت 54 في المئة، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع في موغلا إلى 8 آلاف و182 ليرة بعدما كان يبلغ العام الماضي 5 آلاف و296 ليرة.

وتلت موغلا كل من أنطاليا وهاتاي وأيضن وباليك اسير ومرسين وإزمير وتكرداغ وشانق قلعة ويالوفا بنسب زيادة تراوحت بين 22 و45 في المئة.