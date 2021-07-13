أنقرة (زمان التركية) – كشف أحدث استطلاع رأي عن تراجع نسبة تأييد وزير الداخلية، سليمان سويلو بين القوميين.

وتأثرت شعبية الوزير سليمان سويلو منذ بدء زعيم المافيا سادات بكر في أبريل الماضي حملة ضده تستهدف تشويه سمعته. سادات بكر قال إن وزير الداخلية ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم متورط في تسهيل فرار شخصيات من تركيا أطلقت السلطات تحقيقات ضدهم.

ووفق استطلاع أجرته مؤسسة MetroPOLL التركية شهد دعم سويلو أعلى تراجعها من قبل القاعدة الانتخابية لحزب الحركة القومية.

وخلال استطلاع الرأي الذي أجرته الشركة تم سؤال المشاركين عما إن كانوا يؤيدون سويلو.

شهر مايو هذا العام سجل أعلى تراجع في نسبة تأييد الوزير سويلو بنسبة بلغت 39.6 في المئة.

في أبريل/ نيسان هذا العام أعرب 74 في المئة من ناخبي حزب الحركة القومية عن تأييدهم لسليمان سويلو، غير أن هذه النسبة تراجعت في يونيو/ حزيران الماضي إلى 55.6 في المئة.

وتأتي نتائج تراجع دعم حزب الحركة القومية لوزير الداخلية قبل إعلان زعيم الحزب دولت بهجلي منذ أيام أنه يقف بجانب سليمان سويلو.

نتائج الشهر الماضي تشير إلى أنه لم تتغير نسبة تأييد ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم لسويلو خلال ثمانية أشهر، بينما شهدت نسبة تأييد سويلو في أوساط ناخبي حزب السعادة تراجعا حادا.