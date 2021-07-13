أنقرة (زمان التركية) – تضاعفت مبيعات المنازل بالقروض العقارية البنكية في تركيا، ثلاث مرات خلال شهر واحد.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، بلغت مبيعات المساكن 190 ألفًا و230 ألف وحدة على التوالي في يونيو ويوليو من العام الماضي، مسجلة أعلى أداء شهري على الإطلاق.

وساهم تأجيل الطلب على العقارات خلال الربع الأول من 2020 بسبب تفشي وباء كورونا، بجانب إتاحة القروض ذات أسعار الفائدة المنخفضة في تزايد الطلب على العقارات منتصف العام الماضي.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفعت مبيعات المنازل، التي سجلت 59 ألفًا في مايو، إلى 134 ألفًا و 731 في يونيو.

وكانت إسطنبول لديها أعلى حصة في مبيعات المنازل حيث بلغت 25833 من مبيعات المنازل و 19.2 في المائة.

كما انخفضت مبيعات المنازل المرهونة في يونيو بنسبة 71.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 28 ألف و878.

ومقارنة بالشهر السابق، ظهرت زيادة قوية في مبيعات الرهن العقاري وتضاعفت ثلاث مرات. تم احتساب حصة المبيعات المرهونة من إجمالي مبيعات المنازل بنسبة 21.4 في المائة.

وانخفض عدد المنازل المباعة لأول مرة في تركيا بنسبة 31.6 بالمائة في يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأصبح 40 ألفًا و92 منزلًا.

مبيعات المنازل الجديدة، التي كانت 18 ألف في مايو، تضاعفت تقريبا في يونيو، وبلغت حصة البيع الأول من إجمالي مبيعات المنازل 29.8 في المائة.

يذكر أن القروض البنكية المتعثر سدادها من قبل العملاء في تركيا ارتفعت خلال الربع الأول من هذا العام بنحو 50 مليار ليرة، ليصل إجمالي القروض المتعثرة إلى 570 مليار ليرة في ظل أنباء عن إصدار وزير الخزانة والمالية، لطفي علوان، تعليمات للبنوك بتعويم القروض المتعثرة.