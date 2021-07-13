أنقرة (زمان التركية) – اشتكت عائلة كردية تعيش في ولاية قونيا من اعتداءات ومضايقات مستمرة من قبل جيرانهم طوال 15 عاما.

أسرة “دادا أوغولاري” الكردية قالت إنها تعرضت لاعتداء بالحجارة والعصي والسكاكين يوم 12 مايو الماضي.

وتوضح العائلة أن سبب الاعتداء عليهم هو أنهم أكراد، فهم الأسرة الكردية الوحيدة التي تعيش في المنطقة.

ويقول باريش دادا أوغلاري إن عائلته هاجرت من ولاية كارس إلى قونيا منذ حوالي 30 عامًا، وبدأوا تربية الماشية في حي حسن كوي.

ويضيف: “هؤلاء الجيران وأقاربهم يضايقوننا منذ حوالي 15 عامًا. يقولون: لن نستوعب الأكراد هنا. في ليلة القدر الماضية، كانت مجموعة من 10 إلى 15 شخصًا على سطح منزلهم وتنظر إلى منزلنا، وكانوا يتبولون، ثم ألقوا في حديقة منزلنا ألعابا نارية. عشية عيد الفطر، ألقوا مرة أخرى ألعابا نارية على منزلنا”.

ويتابع: “حاولوا استفزازنا باستمرار في تلك الليلة. كنا 7 أشخاص، 4 منهم من النساء. فجأة، قفز 5-6 أشخاص على جدار منزلنا وهاجمونا بالحجارة والعصي والقضبان الحديدية والسكاكين. بعد ذلك، زاد العدد تدريجياً. وقال الذين هاجمونا: “نحن وطنيون، سنخرجكم من هنا”. أولئك الذين شنوا الهجوم علينا هم جيراننا كيليش وعائلة تشاليك. نحن نعرفهم. لكن من بين أولئك الذين هاجمونا في تلك الليلة كان هناك العديد من الأشخاص الذين لم نكن نعرفهم”.

وأكد باريش أن العديد من أفراد الأسرة أصيبوا بجروح خطيرة بعد الهجوم، حيث أصيب أخوه بنزيف في المخ، ووالده عانى من شقوق في رأسه تم خياطتها بـ 20 غرزة. وبنفس الطريقة كسرت ذراع أخته، التي أصيب أيضا بسكين. كما أصيبت الشقيقتان الأخريان نتيجة الهجوم.

وفي إشارة إلى أن فرق الشرطة التي جاءت إلى مكان الحادث حاولت إلقاء اللوم على العائلة الكردية، قال باريش: “أولئك الذين هاجمونا قالوا، ‘اتصل بالشرطة ودعهم يساعدونك”. كما يقولون، حدث ذلك. حضرت فرق الشرطة إلى مكان الحادث وكادت تلومنا. قال لنا رجال الشرطة الذين جاءوا، “ماذا فعلت بالرجال؟” نحن من أصيب بجروح وتعرضنا نحن للهجوم في منزلنا. تم الافراج عن العديد من أفراد العائلة الذين نظموا الهجوم علينا في وقت لاحق”.

وتتهم تقارير حقوقية دولية تركيا بإساءة معاملة الأقليات الدينية والإثنية.