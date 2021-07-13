أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 27 طالبا عسكريا مفصولين تعسفيا في ست ولايات مركزها إسطنبول.

أسفرت الحملة عن اعتقال 18 من بين الصادر بحقهم قرارات الاعتقال.

وشملت قرارات الاعتقال 27 كانوا طلابا بالثانوية العسكرية تم فصلهم بعد المحاولة الانقلابية في 2016.

الطلاب كانوا يدرسون في ثانوية كولالي العسكرية في 6 ولايات.

ولم تتمكن قوات الأمن من العثور على التسعة الآخرين.

وكان يوم أمس قد شهد أيضا حملة أمنية ضد طلاب سابقين بالثانويات العسكرية في شتى أرجاء تركيا، حيث أسفرت الحملة عن اعتقال أكثر من 200 شابا.

وقالت معلومات أن السلطات فتحت التحقيقات ضد الطلاب السابقين عقب بلوغهم سن الثامنة عشر نظرا لأنهم كانوا لم يبلغوا السن القانوني للمحاكمة أثناء المحاولة الانقلابية.

تشير أحدث الأرقام الرسمية إلى أن حملة تصفية الجيش التركي عقب محاولة انقلاب 2016، أسفرت عن فصل 16 ألف و409 من طلاب المدارس العسكرية.

وحكم حتى الآن على البالغ عددهم 259 طالبًا عسكريا بالسجن المؤبد باعتبار أنهم شاركو في محاولة الانقلاب، ذلك رغم أنهم نفذوا أوامر قادتهم بالنزول إلى الشارع فقط.