أنقرة (زمان التركية) – كشف برلماني تركي معارض أن نواب وزير الزراعة والغابات التركي الأربعة يحصلون على راتب ضخم من جهتين.

وعبر تويتر نشر البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، دنيز يافوز يلماز، تغريدة تثبت حصول نواب وزير الزراعة والغابات الأربعة على راتب إضافي.

يلماز قال إن النواب الأربعة للوزير يحصلون على راتب شهري من هذا المنصب يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

هذا وأوضح يلماز أن النواب الأربعة يحصلون على راتب شهري بقيمة 30 ألف و275 ليرة من شغلهم منصب نائب الوزير، كما يحصلون أيضا على راتب شهري بقيمة 14 ألف و230 ليرة من عضوية اللجنة العليا للمفوضين ليصل بهذا إجمالي دخلهم الشهري إلى 44 ألف و505 ليرة.