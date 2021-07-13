أنقرة (زمان التركية) – كشف ممثلو قطاع النقل عن ارتفاع تكاليف نقل الحاويات من بريطانيا والصين إلى تركيا.

الزيادة الجديدة بلغت 3 أضعاف ما كانت عليها فيما يخص النقل من بريطانيا و6 أضعاف ما كانت عليه فيما يخص النقل من الصين خلال عام واحد.

وأسفرت جائحة كورونا ومغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي ونقص الإمدادات عن ارتفاع الأسعار، وأصبحت بريطانيا حاليا تكافح التضخم.

وذكر ممثلو قطاع النقل أن قطاع الخدمات شهد زيادة في الأسعار بنحو 10 في المئة على الأقل.

من جانبه أفاد مدير مجموعة Gama، علي سانجاك، أنه خلال العام الماضي كانت رسوم نقل حاوية من بريطانيا تقدر بمبلغ 900 جنيه إسترليني غير أنها ارتفعت هذا العام إلى 2500 جنيه إسترليني.

وارتفعت رسوم نقل الحاوية من الصين من 2000 دولار إلى 12 ألف دولار.

هذا وأكد ممثلو القطاع أنهم عاجزون عن العثور على حاويات شاغرة على الرغم من ارتفاع رسومها.