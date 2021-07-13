أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن تركيا تستعد لإرسال مقاتلين سورييين إلى أفغانستان، على غرار ليبيا.

الصحفي التركي، فهيم تاشكين، قال في تقرير لموقع “المونتور” الإخباري، إن مركز “الفرات الإعلامي”، أكد أن تركيا تستعد لإرسال مقاتلين سوريين إلى أفغانستان.

وأضاف تاشكين أن جهاز المخابرات الوطني التركي، تحدث في 24 حزيران / يونيو، مع ممثلي بعض التنظيمات المنضوية تحت مظلة “الجيش الوطني السوري” من أجل التعبئة والاستعداد لإرسال 2000 مقاتل إلى أفغانستان.

وأشار تاشكين إلى أن من بين من تواصلت معهم المخابرات التركية “قائد لواء سمرقند صير معروف، قائد سرية حمزة سيف أبو بكر، ممثل صقر الشام، حسين حير، قائد كتائب السلطان مراد فهيم عيسى، قائد لواء سليمان شاه، محمد القاسم (أبو عمسة)، ممثل صقر العيمال حسين حيري”.

كما ذكر الصحفي التركي فهيم تاشكين وفقا لما نشره مركز “الفرات”، أن القادة طلبوا من تركيا 3 آلاف دولار شهريا لكل جندي.

وأكد تاشكين أن القوات السورية هذه المرة ستكون على عكس ما حدث في ليبيا وكاراباخ، حيث سيتصرفون وفقًا للقانون الدولي ويحاولون إعطاء صورة لائقة. في هذا الإطار، سيتم تجنيد الميليشيات من خلال شركات الأمن الخاصة التركية بعقود رسمية، وسيتم تنفيذ عملية التجنيد من قبل المخابرات التركية وليس من قبل قادة المنظمات غير الموثوق بهم.