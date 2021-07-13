أنقرة (زمان التركية) – كشف أحدث استطلاع رأي أن حزب الحركة القومية سجل أعلى تراجع في نسبة الأصوات الداعمة له بين الأحزاب السياسية في تركيا.

وخلال استطلاع رأي لمؤسسة متروبول (MetroPOLL) التركية وجه للمشاركين سؤال عما إن كانوا سيصوتون للحزب الذي سبق أن دعموه خلال انتخابات عام 2018 أم لا، في حال انعقاد انتخابات يوم الأحد القادم.

أوضح 68.9 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيصوتون للحزب نفسه، بينما ذكر 15.8 في المئة من المشاركين أنهم سيمنحون أصواتهم لحزب آخر.

وبلغت نسبة المشاركين الذين لم يحددوا موقفهم بعد نحو 8.3 في المئة.

وعلى صعيد القاعدة الحزبية سجل حزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، أكبر تراجع، حيث فقد نحو نصف قاعدته الانتخابية.

وتلا حزب الحركة القومية كل من حزب السعادة وحزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية وحزب الخير، ثم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.