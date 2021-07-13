أنقرة (زمان التركية) – هاجم أحمد داود أوغلو، زعيم حزب المستقبل في تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحليفه زعيم حزب الحركة القومية.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الأول لحزبه في ولاية هاتاي.

وتعهد زعيم حزب المستقبل في كلمته “بتغيير قانون المناقصات والقضاء على شتى الطفيليات التي تمتص البلاد” مضيفا: “نحلم بوطن ليس حكرا على أحد”.

وأكد داود أوغلو في كلمته أن حزبه يهدف لبناء نظام يحتضن الجميع وليس حكرا على أحد وتكون فيه منتجات المزارعين مؤمنة بأكملها ولا يسقط فيه المواطن بمستنقع الديون.

ووجه رئيس وزراء تركيا الأسبق انتقادات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، قائلا: “لن يفهم هذا من قاموا بإظهار زعيم التنظيم الإرهابي عثمان أوجلان على شاشات التلفاز من ثم صنفوا الجمعيع كعناصر إرهابية”.

أضاف “لن يفهم هذا من قاموا بالتفريق بين أبناء الوطن وحرموهم من المشاركة في مقابلات التوظيف وقاموا بتعيين أنصارهم ممن حصلوا على نتائج منخفضة في اختبار التوظيف بالمصالح الحكومية. نحن لن نميز أبدا بين أبناء هذا البلد، حيث سنخضعهم للمقابلة وسيتم اختيار من يتمتع بالمؤهلات اللازمة. هم يريدون جيل حاقد، أما نحن سنبني جيل المحبة، فنحن نسترد بمولانا جلال الدين الرومي القائل “نحن نرحب بالجميع ولا نرفض أحد ولا نهمشه”.