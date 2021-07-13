أنقرة (زمان التركية) – تداول مستخدمون أتراك على موقع تويتر قائمة اغتيالات ضد معارضي حزب العدالة والتنمية في أوروبا.

يوما بعد يوم يتزايد العنف ضد الأتراك من معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان في أوروبا.

خلال الاشهر الماضية تعرض الصحفي عبد الله بوزكورت، ثم الملاكم أونسال أريك وأخيراً الصحفي إرك أكارير لاعتدائات من قبل أنصار حزب العدالة والتنمية في أوروبا.

وتم تداول قائمة اغتيالات لمعارضي حزب العدالة والتنمية في دول أوروبية، كان أول من نشرها حساب يدعى “jitemkurt”الذي سبق أن نشر أسماء الصحفيين الواجب اعتقالهم قبل مدة قليلة من الانقلاب الفاشل في 2016 وقد تم اعتقالهم فهى إلا من كانوا خارج تركيا في ذلك الوقت.

ومن اللافت أن 90% من الأسماء الواردة في قائمة الاغتيالات صحفيون خطفوا الأضواء بأخبارهم وتحليلاتهم الكاشفة عن ملابسات الانقلاب المدبر في 2016، منهم جان دوندار، كمال أقتاش، فرهات تونتش، أحمد نسين، طارق توروس، جفهري جوفان، أرزو يلديز، عثمان بايدمير، وغيرهم.

يذكر أن الصحفي التركي إرك أكارير، تعرض قبل أيان لهجوم بسكين بينما كان بمنزله في برلين الأسبوع الماضي.

وقال أكارير في شهادته بعد الهجوم: “أعرف الجناة. لن أستسلم للفاشية أبدًاك”.

والعام الماضي تعرض رئيس تحرير موقع نورديك مونيتور، عبد الله بوزكورت، الذي يعيش في السويد لهجوم من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين أمام منزله.

وتعرض الملاكم بطل أوروبا أونسال أريك، الذي ينتقد بشدة حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان، لهجوم بسكين في ظهره في ديسمبر من العام الماضي.