أنقرة (زمان التركية) – قال برلماني عن حزب الشعب الجمهوري، المعارض إن حزب العدالة والتنمية رفض لسنوات إغلاق سجن دياربكر الذي قال الرئيس رجب أردوغان إنه سيحوله إلى مركز ثقافي.

تصريحات سيزجين تانريكولو، جاءت تعليقا على ما قاله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته هذا الاسبوع لولاية دياربكر، حيث أعلن نيته إغلاق سجن دياربكر وتحويله لمركز ثقافي.

وأوضح تانريكولو أنه خلال مفاوضات السلام الكردي للحكومة مع حزب العمال الكردستاني من عام 2013 وحتى 2015، قدم الشعب الجمهوري عشرات الاقتراحات للمساعدة في حل القضية الكردية، بينها تحويل سجن دياربكر إلى متحف.

وأضاف تانريكولو أن الطلبات البرلمانية رفضت جميعها بأصوات العدالة والتنمية.

وأشار البرلماني التركي إلى أن الرئيس أردوغان يقول الآن إنه سيفعل شيئا اقترحه حزب الشعب الجمهوري منذ 8 سنوات.

وأكد تانريكولو أن عملية السلام لن تبدأ مجددا في بيئة سياسية يتم خلالها اعتقال السياسيين الأكراد ورفع دعوى إغلاق ضد الأحزاب السياسية وغيرها من مظاهر القمع.

وينظر إلى إعلان الرئيس أردوغان على أنه محاولة لجذب أصوات الناخبين الأكراد في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية دعوى لحل حزب الشعوب الديمقراطي الذي يصوت له 7 ملايين ناخب كردي وحظر المئات من أعضائه من المشاركة السياسية.

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