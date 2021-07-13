أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 10 مزارعين احتجوا على حظر السلطات تجارة التبغ دون ترخيص، ووجهت لهم تهما من بينها إنشاء مجموعة محادثة عبر تطبيق واتسآب.

وخلال استجوابهم تم سؤال المعتقلين عن مجموعة الواتسآب التي يستخدمونها في التواصل بينهم.

واعتقلت قوات الأمن بالأمس الأشخاص العشرة لقطعهم الطريق في مدينة أضيامان احتجاجا على قانون وزارة الزراعة بحظر بيع التبغ بدون ترخيص بيع من السلطات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز الجاري.

وذكرت صحيفة سوزجو أنه تم تصنيف مجموعة المحادثة التي تم إعدادها على تطبيق واتسآب بعنوان “معلومات عن قانون التبغ” كدليل إدانة وتم سؤال المعتقلين عنها خلال عملية استجوابهم.

وجهت السلطات للمعتقلين تهم المشاركة في اجتماع منافٍ للقانون ومنع عمل مؤسسة حكومية واستخدام القوة والتهديد، وذلك بسبب إنشاء مجموعة محادثة على تطبيق واتسآب وعرقلة وصول سيارة إسعاف كانت تقل مريضا بداخلها.

وخلال إفادته أوضح المزارع أ. ش. أنه يزرع التبغ في منطقة شاليك هانة، وأنه شارك في فعالية قطع الطريق لعجزه عن بيع التبغ إلى خارج المدينة بسبب القانون.

وذكر أحد المعتقلين ويدعى أ. و. أنه لم يرفض فتح الطريق أمام سيارة الإسعاف.

وأفاد معتقل يُدعى ج. أ. أن مجموعة المحادثة على تطبيق واتسآب يناقشون عليها أوجه بيع التبغ وأسعاره.

وأضاف أحد المعتقلين ويدعى أ. ي. أنه لا يعرف عدد أعضاء مجموعة المحادثة، مفيدا أنه انضم إليها قبل يوم من فعالية قطع الطريق.

من جانبه صرح محامي المعتقلين، مراد بيلجيتش، أن المحادثات والمراسلات على المجموعة بتطبيق واتسآب لا تشكل جرما.

هذا رفضت المحكمة الإفراج المؤقت عنهم وقضت بحبس المزارعين لارتكابهم جرما ووجود احتمال بمحاولتهم الهرب وتدمير الأدلة.