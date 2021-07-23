طوكيو (زمان التركية) – تجري في هذه الأثناء مراسم حفل افتتاح النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020″، التي ستقام فعالياتها رسميا خلال الفترة من اليوم 23 يوليو ولغالية 8 أغسطس 20221.

وتقام دور الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” في ظروف استثنائية، ودخلت هذه النسخة من الألعاب الأولمبية التاريخ، بسبب تأجيلها من العام الماضي إلى الجاري 2021، بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافة دورة عام 1964، وكانت المرة الأولى التي تقام فيها الألعاب الأولمبية في دولة آسيوية.

ويتنافس أكثر من 11300 رياضي من 206 دول، إضافة إلى فريق للاجئين يتألف من 29 رياضيا ورياضية من 11 دولة، تم اختيارهم من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية من بين 55 رياضيا مستفيدين من منحة الرياضيين اللاجئين التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية، معظمهم من اللاجئين السوريين بواقع تسع رياضيين، يتنافس المشاركون خلال الأسبوعين القادمين، في 33 رياضة و50 تخصصا و339 منافسة للفوز بميدالية.