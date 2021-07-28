أنقرة (زمان التركية) – قالت أرزو سابنجي زوجة رجل الأعمال التركي، عمر سابنجي، إنها لا تريد لاجئين في بلادها.

تستمر مناقشة أزمة “اللاجئين” في تركيا. تلك الأزمة التي بدأت بكلمات رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو “سوف نعيدهم جميعًا”، ثم إعلان عمدة مدينة بولو التركية عن حزب الشعب الجمهوري، تانجو أوزقان، أنه سيرفع فاتورة المياه للمواطنين الأجانب 10 أضعاف.

وأخر من انضم إلى سجال أزمة اللاجئين هي أرزو سابنجي زوجة رئيس مجلس إدارة مجموعة “سابنجي” عمر سابنجي.

نشرت أرزو على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا قالت فيه: لا أريد لاجئين في بلدي. قل لا للاحتلال الصامت.

وأضافت أرزو أن أولئك الذين يذهبون إلى وطنهم للعيد ينعمون بالأمان هناك، فلماذا إذن يعودون إلى تركيا، ليبقوا هناك.