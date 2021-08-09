القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة الدولة للإنتاج الحربي في مصر عن توقيع عقد تعاون مشترك مع شركة “إم جلوري” القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، بهدف تعميق الصناعة الوطنية والتحول نحو الطاقة النظيفة.

المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى قال إن المشروع يأتي أتحقيقاً لرؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية.

وذكر أنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة بيك أب بإسم “EM” والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2×4، كابينة مزدوجة 4×4، كـابينة مفردة 2×4)، مشيراً إلى أن هذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والثروات المعدنية المتاحة بالدولة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، مشيراً إلى أن السيارة EM هي نموذج تصنيعي عربي نطمح لتسويقه عالمياً.



من جانبه اشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الى أن إنتاج السيارة البيك أب “EM” في مصر والتى تعمل بالوقود المزدوج يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق هذه الصناعة الحيوية محلياً و جذب استثمارات جديدة في هذا الصدد ، مؤكدةً اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.

واشادت الوزيرة بالدور الهام لوزارة الإنتاج الحربي فى انتاج هذه النوعية من السيارات في مصر، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال إنتاج المركبات بالسوق المصري لتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.

و اكدت جامع أهمية تكاتف وتكامل الجهات المعنية بالدولة لدعم وتشجيع كافة الجهود والمبادرات التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

بدورها أوضحت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب أن الشركة متخصصة فى إنتاج وتصنيع السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة وتمتلك خبرة كبيرة فى تأسيس وإدارة شركات ومصانع المركبات، مضيفةً أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الانتاجية الناجمة عن هذا التعاون (12) ألف سيارة سنوياً وذلك لتلبية إحتياجات السوق المحلي والأفريقي، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022، وأشارت إلى أن السيارة تتميز بالعديد من المميزات حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب فى السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، كما يتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية وتعمل فى درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق (مزدحمة – مفتوحة – ترابية – وعرة)، لافتة إلى أنه تم تجربة السيارة البيك أب “الكابينة المزدوجة” لمسافة (25000) كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الثلاثة شهور الماضية.

وفي إطار الإحتفالية تم تجربة السيارة مع الحضور وذلك للإطلاع على إمكانياتها ومواصفاتها، كما تم عرض فيلم عن السيارة البيك أب “EM” تضمّن تعريفاً بمواصفاتها وإمكانياتها بالإضافة إلى صور السيارة من الداخل والخارج.