أنقرة (زمان التركية) – أيدت محكمة تركية حكم سجن صادر بحق سيدة لديها إعاقة بنسبة 72%سجنها على خلفية اتهامها بالانتماء لحركة الخدمة.

عائشة أوزدوغان مريضة السرطان في المرحلة الرابعة، تم تأييد الحكم ضدها بالسجن 9 سنوات و4 أشهر في يونيو الماضي، لكونها مديرة منزل للطلاب تابع لحركة الخدمة في ولاية إسبرطة التركية.

أوزدوغان التي لم تؤجل المحكمة العليا قرار تنفيذ حكم السجن عليها حتى الآن، أوضحت أنها الآن لا تستطيع الوقوف على قدمها تماما.

وخضعت أوزدوغان المصابة بالسرطان لعمليات جراحية شديدة الخطورة.

بسبب تأخر علاجها أثناء إقامتها في السجن، أزيلت أسنانها العلوية اليسرى والفك الأيسر وعظام الوجنة والعقد الليمفاوية. كان التجويف الذي تشكل تحت فكها الأيسر مليئًا بالعظم المأخوذة من ساقها. تعاني فقدان في السمع والبصر والكلام. تلقت العلاج الإشعاعي بعد عملية جراحية كبرى. بسبب الفتحة في فكها العلوي الأيسر، تتناول الطعام من أنفها.

ولا تستطيع عائشة أوزدوغان التي لديها ابن يبلغ 7 سنوات، تلببية احتياجاتها الأساسية بشكل كامل.

وكانت عائشة أوزدوغان قد تلقت تقريرا من مستشفى أنطاليا للتدريب والبحوث في الأشهر الماضية يفيد بأنها لا تستطيع البقاء في السجن بعد تأييد الحكم الصادر ضدها. ومع ذلك، لم يتم تأجيل تنفيذ الحكم. وقيل لها إنه يتعين عليها الحصول على نفس التقرير من معهد الطب الشرعي في اسطنبول.