أنقرة (زمان التركية) – نقل رئيس مؤسسة “أوراسيا” للأبحاث، كمال أوزقيراز، عن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، تعهده بإعادة كل المفصولين تعسفيا إلى عملهم مرة أخرى.

كمال أوزقيراز، ألتقى مع كيليتشدار أوغلو الخميس الماضي.

أوزقيراز قال خلال مقطع فيديو على قناته بموقع يوتيوب، إن كيليتشدار أوغلو أكد أن كل قوانين مراسيم الطوارئ التي تم بموجبها فصل مئات الآلاف، غير قانونية، وبما أن المرسوم بقانون إجراء إداري، فهو تنفيذ خارج نطاق القضاء.

ونقل عن كليتشدار أوغلو تاكيده أنه إذا وصل حزبه إلى السلطة، فسيقوم أولا بإعادة تعيين كل من وقعوا ضحية لعمليات الفصل خارج نطاق القضاء خلال حالة الطوارئ لوظائفهم مرة أخرى.

وقال إن كليتشدار أوغلو ذكر أنه بالنسبة للمفصولين المرفوع ضدهم دعوى قضائية، فسيتم محاكمتهم من جديد.

زعيم حزب الشعب الجمهوري يقول وفق “أوزقيراز” إن كل شخص فصل من وظيفته سيعود مجددا لعمله في ظل حكومة حزب الشعب الجمهوري، مشيرا إلى أنه تم تكليف نائب للبحث في هذا الموضوع من الآن وهو جوليزار بيتشار قاراجا.

ويطالب حزب الشعب الجمهوري بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، لكن الرئيس رجب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية وحليفه الانتخابي دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية يصران على أن الانتخابات ستعقد في موعدها عام 2023.

يذكر أنه عقب محاولة الانقلاب العسكري قبل خمس سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.