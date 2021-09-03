الرياض (زمان التركية) – يعول على المعلمين والمعلمات الكثير لتحصين فكر الطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم بما يخدم أمتهم.

ويرى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى أن المعلم الذي لديه خطة جيدة وواضحة ويتمتع بالكفاءة قادر على أن يعكس المادة العلمية في المنهج إلى قيم سلوكية تسهم بشكل كبير في الصياغة المثالية والمتكاملة للطالب.

وقال الشيخ العيسى في مقطع فيديو متداول من برنامج تلفزيوني: “يجب أن يعلم كل معلم أن التعليم هو رسالة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام :إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسراً، ومن هنا أنصح المعلم بأن يتقي الله تعالى في مهمته، وأن يعلم بأن المعلم الحق هو من يؤمن بأن التعليم رسالة وليس مجرد وظيفة”.

كما أوضح أمين عام رابطة العالم الإسلامي أهمية تربية الطلبة على الأسلوب الأمثل لحل مشكلة الاختلاف في المناهج التعليمية قائلاً: “من المهم أن تتم تربية النشء على الأسلوب الأمثل في التعامل مع الجدليات المعقدة التي يمكن أن تثار ويتعرضون لها، وأيضا كيفية التعامل مع الأساليب السلبية والخاطئة ولا بد فيما بعد من إجراءات قياسية دقيقة لحصيلة أي جهد تربوي في هذا الخصوص”.

وأضاف: “اتفقنا على أن نبادر في رابطة الجامعات الإسلامية باقتراح منهج بهذا الخصوص بحسب سني الدراسة، يهتم هذا المنهج بعدة أمور، ولكنه يركز أكثر على مهارات الاتصال ومهارات التفكير، ومن شأن ذلك تعزيز التحصين الفكري والسلوكي لدى الطالب”، مشيراً إلى أهمية وجود دليل إرشادي للمعلم لتدريس هذه المادة، ودليل إرشادي أيضا للقيادة المدرسية في تأهيل المعلم عليها.

ويؤكد الشيخ محمد العيسى على أن صياغة فكر وسلوك الطالب من البداية صياغة سليمة يشكل بوصلة التوجه الصحيح في حياة الطالب أيا كانت وجهته في الحياة.

يذكر أن أكثر من 80 مليون طالب وطالبة في العالم العربي عادوا إلى المدراس والمعاهد والكليات والجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد.