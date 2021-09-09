أنقرة (زمان التركية) – مع تبقي ساعات على موسم الانتقالات الصيفية بالدوري الممتاز أعلن نادي غلطة سراي Galatasaray ضم اللاعب البرازيلي الشاب جوستافو أسونساو، إلى فريقه.

وفي ظل استمرار مساعي النادي لضم لاعب وسط أجرت إدارة النادي عدة مباحثات مع نادي بنفيكا البرتغالي، غير أنها لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع النادي البرتغالي.

وفي هذه الأثناء أبرم النادي التركي اتفاقا مع لاعب آخر، حيث أعلن غلطة سراي انتهائه من عملية ضم أسونساو البالغ من العمر 21 عاما، على سبيل الإعارة لمدة عام مع إمكانية شرائه.

بإمكان أسونساو المشاركة كلاعب خط وسط أو لاعب خط وسط دفاعي.

هذا ويمتد عقد أسونساو مع ناديه حتى عام 2025.