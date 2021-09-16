أنقرة (زمان التركية) – ادعى كاتب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعد للتخلي عن التحالف مع حزب الحركة القومية طمعًا في الحصول على دعم الناخبين الأكراد.

زعم كاتب صحيفة جمهوريت التركية، تونجاي مولافيس أوغلو، أن حزب العدالة والتنمية يسعى للتقارب مع ناخب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة بدون تحالف مع حزب الحركة القومية.

وأوضح مولافيس أوغلو أن حزب العدالة والتنمية ضمن دخول حزب الحركة القومية البرلمان بعدما خفض الحد الأدنى لدخول الأحزاب السياسية للبرلمان إلى 7 في المئة، وفي الوقت نفسه يبحث عن سبل للدعاية أن تحالفه مع حزب الحركة القومية قد انتهى، مغازلا بذلك ناخب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وأفاد الكاتب أن أردوغان سيقبل على عديد من الحملات السياسية قبيل الانتخابات، بما يشمل أيضا حملة عفو عام، في خطوة تستهدف ناخبين جدد ومنع الانفصالات من حزبه.

وأضاف مولافيس أوغلو أن أردوغان بحاجة لناخبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي كي يُعاد انتخابه رئيسا للجمهورية، وتابع قائلا: “وهنا تكمن المشكلة. فكيف سيسعى أردوغان لنيل أصوات ناخبي الحزب الكردي من أجل الرئاسة في ظل تحالفه مع حزب الحركة القومية؟”.

وزعم الكاتب أن أردوغان وجد الحل في فصل حزب العدالة والتنمية عن حزب الحركة القومية قبيل الانتخابات، مع خفض حد دخول البرلمان إلى نسبة أصوات حزب الحركة القومية لضمان دخوله البرلمان، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه قد يتعهد للناخب الكردي بانفتاح جديد في المشكلة الكردية على غرار ما فعله في العقد الأول من حكمه.