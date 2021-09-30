أنقرة (زمان التركية) – احتفى عناصر من تنظيم الذئاب الرمادية في تركيا بإخلاء سبيل المعتدي على رئيس شعبة حزب الخير في إسطنبول، بوغرا كافونجو، ونظموا له استقبالا خاصًا.

نشر عناصر من الذئاب الرمادية المنتمين لحزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية السياسي صورة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء استقبالهم سينان أورال.

وكان أورال قد اعتدى على كافونجو في العشرين من أغسطس بمنطقة بكركوي بعد مشاركة الأخير في برنامج تلفزيوني بقناة Halk TV من ثم لاز بالفرار.

عقب الواقعة ألقت قوات الأمن القبض على أورال لتقضي المحكمة في اليوم التالي بحبسه.

مؤخرا قضت الدائرة السابعة لمحكمة الصلح والجزاء في بكركوي بإخلاء سبيل أورال على ذمة القضبة نظرا لإقامته في محل إقامة معروف وعدم الاشتباه في محاولة إفساد الأدلة.

تنظيم الذئاب الرمادية استقبل أورال أثناء مغادرته سجن سيلفري بعد قضائه 26 يوما بداخله.

وكان في استقبال أورال الرئيس السابق لتنظيم الذئاب الرمادية في سيلفري، أوغور جان أوستون، وشقيق الكاتب الخاص لرئاسة بلدية سيلفري، جوركان داشجين.

وكان مقدم البرامج بقناة Halk TV، ليفينت جولتكين، قد تعرض أيضا لاعتداء في منطقة بكركوي على يد مجموعة تبين لاحقا أنها تنتمي لتنظيم الذئاب الرمادية. وأسفر الاعتداء على كسر إصبع جولتكين، بينما لم تقدم السلطات على حبس أي من المتورطين في الحادث.

محام واحد تولى الدفاع عن المعتدين على كافونجو وجولتكين، هما عطه الله رجب هان ديلار، برئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي.

وفي الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني اعتدت مجموعة على نائب رئيس حزب المستقبل، سلجوق أوزداغ، أثناء مغادرته لمنزله في حي جيفيزليدارا بمنطقة شانكايا وصعوده على متن سيارته.

وأسفر الهجوم عن إصابة أوزداغ، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وغادر بعدها.

وقضت السلطات بحبس خمسة من منفذي الاعتداء ثم قامت بإخلاء سبيلهم فيما بعد.