بقلم: هيثم السحماوي

(زمان التركية)-أعقب الازمة الكبيرة والخطر الداهم الذي تعرضت له إحدى دول العالم (أفغانستان ) والمتمثل في سيطرة الجماعة الإرهابية على الحكم (طالبان)، أزمة أخرى يتعرض لها الآن أبناء الشعب الأفغاني، وخاصة الأطفال تتمثل في قيام جماعة طالبان الآن بمساعدة بعض الدول وجماعة الإخوان من السيطرة على المدارس عن طريق تغيير المناهج التعليمية بهدف التغلغل إلى عقول الشباب وترسيخ قيمهم وأفكارهم في المناهج التعليمية، لتنشئة الأطفال منذ صغرهم عليها، ومن ثم يعاد إحياء مشروع جماعة طالبان جديدة.

لا يقتصر الخطر على هذا وفقط وإنما هناك شكل آخر منه يتمثل في احتضان بعض الدول لكثير من الأطفال اللاجئين وتلقينهم الأفكار المتطرفة ليكونوا بؤرا إرهابية جديدة تهدد أمن العالم واستقراره .

والواجب الإنساني والأخلاقي والمسؤولية المجتمعية للعالم أجمع وخاصة القائمين على المنظمات والمؤسسات والجمعيات التي يتعلق نشاطها بهذا الموضوع ومن ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة .

يجب على الجميع المساعدة في الآتي: محاصرة الفكر المتطرف منذ نشأته خاصة في مناطق الكوارث واللجوء وأماكن معاناة الأطفال، وتكون هناك رقابة على المناهج التي تقدم للأطفال اللاجئين، ومراعاة أن دعم الأطفال اللاجئين قد يكون مدخلا لبعض الدول في دعم الفكر المتطرف.

إن الواجب يدفع العالم إلى التحرك بكل مؤسساته لحماية هؤلاء الأطفال اللاجئين من الأفغان، فلو لم ينجح في التخلص من هذه الجماعة الحاكمة في أفغانستان فتحجيما وحصرا للخطر يجب منع تسلل أفكار هذه الجماعة إلى عقول الأطفال والنشء، كي يتربوا على الفكر الديني الصحيح وقيم الانسانية والتحضر والأخلاق .

بل على العكس يجب الاستفادة من هؤلاء الأطفال اللاجئين بتعليمهم التعليم الجيد وتصحيح الأفكار المغلوطة لديهم ، بأن يكونوا بدلا من طالبان جديدة تسير على نهج الفكر المتطرف الإرهابي، تكون طالبان جديدة تناهض وتحارب أفكار جماعة طالبان الحالية ، وترجع الامور في أفغانستان إلى نصابها الصحيح ، وتقود الشعب بحكومة ديمقراطية متحضرة عادلة .

ومن الدول النموذج التي تسير على هذا النهج وهذا الفكر الصحيح بهدف تصحيح الوضع بأفغانستان هي دولة الأمارات ، ، عن طريق المدينة الانسانية التي أنشأها الشيخ الفاضل محمد بن زايد حاكم دول الإمارات للأطفال اللاجئين من الأفغان، والتي يتوفر فيها كل سبل الرعاية الصحية الاجتماعية والتعليم الجيد والفكر الصحيح .

اننا نحتاج الي كل الدول أن تسير على نهج دولة الإمارات، وتقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني تجاه مثل هؤلاء الأطفال من الأفغان .

عاشت الأمة الإنسانية بكل حب وخير