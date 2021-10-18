عمان (زمان التركية)ــ توفر عادة الاستحمام صباحًا، بعد الاستياقظ من النوم فوائد عديدة قد تدفعك إلى إدراجه ضمن نمط حياتك اليومي.

وفق مقال لموقع (ويب طب) فيما يلي أبرز فوائد الاستحمام صباحًا بشكل تفصيلي:

1. قضاء بعضًا من الدقائق لنفسك

في خضم الحياة السريعة والأيام المليئة بالانشغلات يساعدك الاستحمام صباحًا على قضاء بعض الدقائق لنفسك ولوحدك. هذه الدقائق القليلة التي تقضيها لوحدك في بداية اليوم تساعدك في ترتيب أفكارك والاستعداد لبدء يوم جديد وشاق.

وهنا نشير إلى أنه وجد أن الأشخاص الذين يقومون بالاستحمام صباحًا يخرجون بأفكار إبداعية خلال هذه الفترة الصغيرة.

2. بناء روتين صباحي

القيام ببناء روتين يومي صباحي يعد من الأمور الهامة والتي تساعدك في تنظيم أمورك من أجل البدء باليوم بنشاط.

لذا فإن القيام بالاستحمام صباحًا كل يوم يساعد في تحقيق ذلك، ويسهل عملية بناء روتين يومي صباحي.

3. التخفيف من التوتر

الاستحمام صباحًا وبالأخص بالماء البارد من شأنه أن يساعد في التقليل من التوتر والتخلص منه.

والتفسير العلمي وراء ذلك أن الاستحمام بالماء البارد قد يعمل على خفض مستويات حمض اليوريك (Uric acid)، كما يضمن الاستحمام الصباحي حصول الجسم والدماغ على الأكسجين بشكل كافي، مما يعمل على تعزيز الشعور الجيد والتخلص من التوتر.

لذا في المرة القادمة إن استيقظت من النوم وأنت تشعر بتوتر كبير اذهب للاستحمام بالماء البارد فورًا.

4. تحسين صحة البشرة والشعر

فوائد الاستحمام صباحًا تطال الجانب الجمالي أيضًا، وبالأخص في حال أنهيته بالماء البارد.

للاستحمام بشكل عام تأثير إيجابي للغاية على صحة البشرة، فهو يعمل على تنظيفها وفتح مسامتها، مما يزيد من نضارتها، بالإضافة إلى العمل على موازنة زيوت البشرة الطبيعية وتخفيف حب الشباب.

كما يساعد الاستحمام الصباحي على محاربة دهنية الشعر وفروة الرأس، إذ يعمل الماء على تنظيف الشعر والتحسين من صحته.

وعلى الرغم من أن الاستحمام صباحًا يساعد في تحسين صحة الشعر، إلا أنه يجب تجنب استخدام الشامبو يوميًا لما قد يسببه من ضرر على الشعر.

5. المساعدة في فقدان الوزن

إن الانتظام في الاستحمام الصباحي من شأنه أن يساعد في فقدان الوزن، لعل المعلومة تبدو غريبة لكن إليك التفسير.

فالمقصود هنا الاستحمام الصباحي بالماء البارد، والذي يعمل على تحفيز عملية حرق الدهون وتسريعها، الأمر الذي قد ينتج عنه فقدان الوزن مع مرور الوقت.

6. تحسين الدورة الدموية في الجسم

من فوائد الاستحمام صباحًا أنه يساعد في تحسين تدفق الدورة الدموية في الجسم، إذ يتسبب الماء الجاري في اندفاع الدم وتدفقه إلى سطح الجلد.

تلعب الدورة الدموية السليمة دورًا مهمًا في صحتك، حيث أنها تساهم في نقل العناصر الغذائية إلى أجزاء كبيرة من الجسم، وهذا يعني أن جسمك سيتمتع بصحة أفضل وستتغذى أعضاء الجسم بشكل أفضل.

7. التخلص من سموم الجسم

أثناء النوم يتم التخلص من العديد من سموم الجسم من خلال العرق، لذا يساعد الاستحمام في الصباح على غسلها والتخلص منها.

8. إرخاء العضلات

يمكن أن يساعد الاستحمام صباحًا بسهولة في تخفيف آلام العضلات وإرخاء جسمك، مما يجعلك تشعر براحة أكثر عند بدء يومك.

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