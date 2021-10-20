أنقرة (زمان التركية) – تعرض فريق بشكتاش التركي لهزيمة مدوية على يد فريق سبورتينغ البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.

اكتسح سبورتينغ فريق بشكتاش التركي بربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف سبورتينغ سباستيان كواتيس في الدقائق 15، 27، بابلو ساراييا في الدقيقة 44، جواو باولو دياش فيرنانديش في الدقيقة 89.

أما هدف بشكتاش الوحيد فسجله سايل لارين في الدقيقة 24.

وبهذه النتيجة حصد سبورتينغ أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الثالث.

وتراجع بشكتاش للمركز الرابع بعدما ظل بدون رصيد من النقاط.