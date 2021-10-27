أنقرة (زمان التركية)ــ أسفرت الإجراءات الأمنية المشددة التي شهدتها تركيا منتصف عام 2016 عن اعتقال مئات المحامين والزج بهم في السجون.

“مبادرة المحامين الموقوفين” التي تدافع عن حقوق المحامين قالت إن 450 محامياً في تركيا حكم عليهم بالسجن لمدة إجمالية وصلت إلى 2786 عامًا بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

بمناسبة يوم المحامين الأوروبيين في 25 أكتوبر صدر بيان عن “مبادرة المحامين الموقوفين” جاء فيه أن أكثر من 1600 محام قد تعرضوا للمحاكمة والاعتقال، بينما واجه 615 محاميا الحبس الاحتياطي في نفس الفترة.

وقال البيان إنه “في 77 من أصل 81 محافظة في تركيا، تم احتجاز واعتقال المحامين بتهم ملفقة كجزء من التحقيقات الجنائية”.

أشار البيان إلى أن 450 محاميًا حُكم عليهم بالسجن لمدة إجمالية بلغت 2786 عامًا بناء على تهم معلبة تشمل “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة” و”نشر دعاية إرهابية”.

بحسب البيان، فإن 15 من المحامين الذين احتجزوا أو اعتقلوا بعد انقلاب 2016 كانوا رؤساء حاليين أو سابقين لنقابات المحامين الإقليمية، وتعرض بعض المحامين الموقوفين للتعذيب وسوء المعاملة.

وفي أحدث عملية استهدفت المحامين في تركيا، اعتقلت الشرطة يوم الثلاثاء 10 محامين في محافظات إسطنبول وأنقرة وأضنة وفان وديار بكر وأنطاليا ودنيزلي بتهمة الصلة في حركة الخدمة.

يتعرض القضاة والمدعون العامين والمحامون في تركيا للاحتجاز والاعتقال بشكل جماعي ضمن نطاق “الجرائم الإرهابية”، على الرغم من أن قانون القضاة والمدعين العامين وقانون المحاماة في البلاد ينص على أنه لا يمكن احتجاز القضاة والمدعين العامين والمحامين إلا في حالة التلبس بالجريمة.

وذكر التقرير أن “الحكومة استهدفت حق المحامين في حرية تكوين الجمعيات”، مضيفًا أنه تم إغلاق 34 جمعية محامين ومصادرة جميع أصولها منذ إعلان حالة الطوارئ بعد أيام من محاولة الانقلاب المزعومة.

ووفق تعديلات على قانون المحاماة أقرها البرلمان العام الماضي بات بالإمكان إنشاء أكثر من نقابة محامين في الولاية الواحدة. وتقول المعارضة إن قانون التعددية النقابية يريد حزب العدالة والتنمية من وراءه إنشاء نقابات منحازة للحزب الحاكم وعلى رأسها نقابات المحامين.