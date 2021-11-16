أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت المخصصات السرية لمؤسسة الرئاسة التركية، إلى 310.9 مليون ليرة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بزيادة بنحو 34.6 في المئة.

ياتي ذلك بينما بلغت المخصصات السرية لمؤسسة الرئاسة التركية 93.2 مليون ليرة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وعكست إحصاءات مخصصات الرئاسة الصادرة، عن وزارة الخزانة والمالية زيادة بنحو 34.6 في المئة في النفقات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول لتسجل منذ مطلع العام 131.4 مليار ليرة بجانب زيادة بنحو 22.9 في المئة في العائدات لتسجل 114 مليار ليرة. وشهد الشهر نفسه زيادة بنحو 256 في المئة بعجز الموازنة ليسجل 17.4 مليار ليرة.

وسجل الرصيد الأساسي عجزا بلغ 3.1 مليار ليرة. وفي هذا الإطار ارتفعت نفقات الفائدة بنحو 21.6 في المئة لتسجل 14.3 مليار ليرة، كما ارتفعت عائدات الضرائب بنحو 25.5 في المئة لتسجل 96.1 مليار ليرة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ومقارنة بالفترة عينها من العام السابق ارتفعت النفقات بنحو 22.3 في المئة لتسجل ترليون و183 مليار ليرة، بينما ارتفعت العائدات 34.2 في المئة لتسجل ترليون و105 مليارات ليرة.

وتراجع العجز من 145.5 مليار ليرة إلى 78.5 مليار ليرة، في حين سجل الرصيد الأساسي فائضا بنحو 78.1 مليار ليرة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي هذه النفقات التي تُعرف باسم “المخصصات المغطاة” 2.2 مليار ليرة.

يُذكر أن إجمالي هذه النفقات خلال العام الماضي بلغ 2 مليار ليرة.

ارتفاع خسائر المؤسسة إلى 114.5 مليار ليرة

وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول ارتفعت المشتريات الأمنية والدفاعية من 1.3 مليار ليرة إلى 2.2 مليار ليرة مقارنة بالشهر السابق، بينما بلغ حجم النفقات خلال الأشهر العشرة الأولى نحو 8.7 مليار ليرة.

وخلال الفترة عينها ارتفعت التحويلات الجارية إلى 513.2 مليار ليرة، بينما بلغت خسائر المؤسسة 114.5 مليار ليرة.

وتوشك الموازنة المخصصة لخسائر المؤسسة على تجاوز المخصصات الأولية التي تبلغ 114.7 مليار ليرة.

وبلغت خسائر المؤسسات الحكومية، التي تطلق عليها السلطات اسم “نفقات المأمورية”، نحو 2.4 مليار ليرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري من بينها 1.3 مليار ليرة خسائر هيئة مشاريع الفحم التركية.

وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول بلغت نفقات المأمورية الخاصة بالمؤسسات المالية، التي تضم بنك الزراعة وبنك الشعب، نحو 1.3 مليار ليرة، بينما بلغ إجمالي نفقات مأمورية هذه المؤسسات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري نحو 7.3 مليار ليرة.

هذا وبلغت خسائر مأمورية بنك الزراعة وبنك الشعب خلال الأشهر العشرة الأولى نحو 3.6 مليار ليرة لكل منهما.