أنقرة (زمان التركية) – تبين أن حكومة حزب العدالة والتنمية خصصت 96.8 مليون ليرة للحدائق العامة في إسطنبول، في حين تم تخصيص 800 ألف ليرة فقط لمواجهة مخاطر لزلازل.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، سيزجين تانريكولو، تقدم باستجواب لوزارة البيئة والتحضر عما إذا كانت المباني العامة لديها خطة لمواجهة الكوارث والزلازل المحتملة، وما هي الاستعدادات لزلزال محتمل وقوعه في إسطنبول.

رداً على تانريكولو، كشفت وزارة البيئة والتحضر، أنه تم تخصيص 800 ألف ليرة تركية في ​​عام 2021 لجعل المباني أكثر مقاومة للزلازل.

وفي الوقت نفسه، وبحسب معطيات هيئة الإسكان التركية التابعة لوزارة البيئة والتحضر، تم توقيع عقد بقيمة 33 مليون 970 ألف ليرة تركية لترقية الحدائق الوطنية في إسطنبول.