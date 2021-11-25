أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير أمريكي إن الطائرات التركية بدون طيار تهدد المجرى الملاحي في قناة السويس المصرية.

مجلة Washington Examiner الأسبوعية نشرت تحليلاً بعنوان “يجب أن تواجه الولايات المتحدة انتشار الطائرات بدون طيار” التركية.

جاء في التحليل الذي أعدة مايكل روبين، أن تركيا توسع المدى التشغيلي لأسطول طائراتها بدون طيار لتهديد الشحن في إسرائيل ومصر وقناة السويس وشرق البحر المتوسط.

استند التحليل إلى نبأ مصادرة السلطات في مطار مقديشو الدولي بالصومال ست طائرات بدون طيار مفككة.

قال الكاتب الأمريكي، مايكل روبين: “ليس من قبيل المصادفة أن تركيا ساعدت في بناء قاعدة للطائرات بدون طيار تضم عملاء استخبارات من تركيا والصومال، تحت إشراف وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية”.

وتابع التحليل: “إنها ليست مجرد قاعدة طائرات بدون طيار في الصومال، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم بناء قاعدة طائرات بدون طيار في قبرص، القاعدة في مطار ليفكونيكو، أو قاعدة جيجيتكال الجوية كما أعاد أردوغان تسميتها، توسع النطاق التشغيلي لأسطول الطائرات بدون طيار التركي لتهديد الشحن في إسرائيل ومصر وقناة السويس وشرق البحر الأبيض المتوسط”.

وأكد روبين أن الطائرات بدون طيار ستصبح أكثر فاعلية بمرور الوقت ومع التجارب.

وذكر روبين أن الولايات المتحدة يجب أن تتبنى استراتيجية متعددة الجوانب ردًا على ذلك، وأن تتخذ خطوات في الاتجاه المعاكس.

من جهة أخرى قال البرلماني الصومالي زكريا حاجي في تصريح لموقع (الصومال اليوم) إن الطائرات المسيرة قادمة من تركيا، وأنها تابعة لشركة تسمى هوفان، وهي شركة متخصصة في مكافحة الآفات والري وجميع الأنشطة الزراعية، معتبرا أن المسيرات صادرتها وكالة المخابرات والأمن القومي “بشكل غير قانوني”.

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