اسطنبول (زمان التركية) – شاركت سوريا في اجتماعات الدورة التاسعة والثمانين للجمعية العمومية للشرطة الدولية (الإنتربول)، التي أقيمت في مدينة اسطنبول التركية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن وفدا من الوزارة شارك في اجتماعات الدورة التاسعة والثمانون للجمعية العمومية للانتربول بوفد من وزارة الداخلية.

وكانت الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء الماضي اختتمت اليوم بانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، لمدة 4 سنوات.

وجاءت اللقاءات تزامنا مع لقاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وشاركت في الاجتماعات 15 دولة على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء، كما شاركت 4 دول على مستوى مستشارين و51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية، وزاد عدد الدول المُمثلة في الاجتماع عن 160.