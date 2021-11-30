إسطنبول (زمان التركية)ــ ظلت طائرة الخطوط الجوية العراقية، محلقة في الأجواء فوق مطار إسطنبول نحو ساعة ونصف، يوم الاثنين بسبب العاصفة الجوية العنيفة التي ضربت تركيا.

الرحلة رقم IA223 التي نقلتها طائرة بوينج B737 من مطار بغداد الدولي إلى مطار إسطنبول الدولي، ظلت محلقة في أجواء مدينة إسطنبول، نصف المدة التي تقطعها الطائرة في العادة للوصول من العراق إلى تركيا.

مدير عام الخطوط الجوية العراقية عباس عمران قدم الشكر لطاقم الطائرة، بقيادة الكابتن كمال العباسي، على إيصال المسافرين بسلام على الرغم من صعوبة الرحلة بسبب العاصفة الهوائية العنيفة.

وذكر عمران في بيان أن “خبرة الطيارين العراقيين في مجال الطيران وحرصهم على سلامة المواطنين مكنتهم من إنجاز المهمة بعد مايقارب الساعة والنصف من الطيران في أجواء مدينة إسطنبول لحين صدور موافقة الهبوط”.

تسببت العاصفة الهوائية التي ضربت إسطنبول وعدد من المحافظات يوم الإثنين في وفاة 4 أشخاص وإصابة 38، فيما وقعت مئات الحوادث بسبب الرياح العاتية.