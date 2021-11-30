أنقرة (زمان التركية)ــ انعقد المؤتمر السنوي التاسع والثمانين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في اسطنبول في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر، وقبل الاجتماع وُجهت انتقادات جدية بشأن انعقاد المؤتمر في أكثر الدول التي تسيء استخدام آليات الانتربول.

ونشير هنا إلى أن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي تطوعت لاستضافة الاجتماع في عام 2021 ، وبما أنه لم يكن هناك مرشح بديل، فقد تم الاتفاق في الجمعية العامة السابقة على عقد الاجتماع في تركيا، وهذا يعني أن مزاعم تركيا بأن هذا الاجتماع عقد على أراضيها لأن الدول الأعضاء اعتبرت تركيا دولة مهمة للغاية، غير صحيح.

قبل الاجتماع بأشهر صرح يافوز سليم كيران نائب وزير الخارجية التركي، ولطفي جيجيك رئيس قسم الانتربول التركي ، أن هناك مشاكل في علاقة تركيا مع الانتربول، وقالوا إن الانتربول رفض طلبات تركيا وأنه في الاجتماع الذي سيعقد في تركيا ستتاح لهم الفرصة لشرح موقف تركيا بشكل أفضل، كما صرحوا إنه تم إعداد برامج اجتماعية للمندوبين وأسرهم.

ولطالما انتقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الإنتربول لرفضه طلبات الإشعار الأحمر الصادرة عن تركيا، ولقيامه بتقييد إدخال البيانات في قواعد بيانات الإنتربول.

من المعلوم أنه بعد محاولة انقلاب مثيرة للجدل عام 2016 قامت السلطات التركية بالتحقيق مع أكثر من 600.000 شخص بشأن مزاعم الإرهاب بناءً على قانون مكافحة الإرهاب واعتقلت ما يقرب من 100.000 شخص، وهو ما دعى عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار خارج تركيا خوفًا من الاعتقال التعسفي والتعذيب، وهو ما دفع تركيا لإساءة استخدام دستور الإنتربول عن طريق النشرات الحمراء لإعادة خصومها السياسيين الذين تمكنوا من الفرار إلى الخارج.

بعد الانقلاب، حملت السلطات في تركيا الآلاف من أسماء المطلوبين دفعة واحدة على قواعد بيانات الإنتربول وعندما لوحظ الوضع، بدأ الانتربول في رفض الطلبات من تركيا.

لقد سعت تركيا في الاجتماع إلى رفع قيود الإنتربول باستخدام ميزة استضافة الحدث، وكرر الوزير صويلو هذه التوقعات في الخطاب الافتتاحي لاجتماع الانتربول، وحاول فريقه الضغط على المندوبين طوال الاجتماع، إلا أنه ومع كل هذه المحاولات وبحسب تقارير إعلامية لم تتمكن الحكومة التركية من الحصول على ما تريد، فقد رد الأمين العام للانتربول على تركيا في اليوم الأول للاجتماع وصرح قائلا “الأمانة العامة ستطبق القواعد على النحو الذي حددته الجمعية العامة، والطلبات التي لا تقع ضمن هذه الحدود سيتم رفضها، ولن يغير تكرارها النتيجة بل سيؤدي فقط إلى إغراق أنظمتنا وإلحاق الضرر بمنظومة تبادل المعلومات”.

تجدر الإشارة أيضا انه في الفترة ما بين عامي 2013 – 2021 ، بلغ انعدام القانون ذروته في تركيا، وكان ( سفجيل ) والذي تم انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية يعمل بنشاط في إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والتي لعبت دورًا مهمًا في الخروج على القانون، وقد تم تعيينه مؤخرًا في إدارة الإنتربول من قبل وزير الداخلية صويلو، والحقيقة إنه لا ينبغي إيلاء أهمية كبيرة لانتخابه للجنة، فمن المحتمل جدًا أن يطرح سيفجل وجهات نظر تركيا على جدول الأعمال. ومع ذلك ونظرًا لأنه سيحضر اجتماعات اللجنة التنفيذية ثلاث مرات في السنة ممثلاً لتركيا المعروفة دوليا بإساءة استخدامها للإنتربول فإن أي قضية سيطرحها على جدول الأعمال أو أي رأي يعبر عنه سيتم التعامل معه بحذر.

أما عن كيف سيؤثر ذلك على الأشخاص الذين طلبوا اللجوء في دول أخرى بسبب القمع والاضطهاد الذي عانوه في وطنهم؟

فمن الهام في هذا السياق التنبيه على أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء سياسي أو يحصلون على وضع “لاجئ” لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 يخضعون للقانون الدولي ولا يمكن إصدار نشرة حمراء أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. ولقد أكد الأمين العام على هذه النقطة مرة أخرى في الاجتماع في تركيا. بمعنى آخر، لن يتغير شيء في ممارسات الإنتربول على الجبهة الغربية، إلا أنه يجب على اللاجئين في الخارج الامتناع عن الذهاب إلى البلدان التي لا يعمل فيها القانون بشكل جيد، أو حيث الديمقراطية غير متطورة أو التي يعتقد أنها تحت تأثير الديكتاتوريات.

سيستمر انتقاد الإنتربول على مسؤولية المنتخبين، فإفساح المجال للأنظمة الديكتاتورية التي تسعى إلى تحقيق أهدافها السياسية من خلال الإنتربول سيكون بالطبع وصمة عارعلى سمعة المنظمة.ويمكن التنبؤ بأن الإنتربول الذي يتعرض بالفعل لانتقادات شديدة ، سوف يواصل تنفيذ سياساته بشكل أكثر حساسية ، واحترام حقوق الإنسان. كما أن التصريحات والمواقف الحازمة للأمين العام للانتربول شتوك مشجعة. ومن غير المرجح أن تغير الأمانة العامة الممارسات التي اتبعتها حتى الآن. لذلك ، لا ينبغي توقع حدوث تغيير في سياسات وممارسات الإنتربول.

لن يتمكن ممثلو البلدان ذات السجلات السيئة في مجال حقوق الإنسان من لعب دور نشط في عمليات تنفيذ الإنتربول بسبب سمعتهم السيئة على الساحة الدولية.

ومما انعكس في الصحافة ، أنه لم تكن هناك قضايا مهمة من بين القرارات التي اتخذت في الاجتماع. يتم اتخاذ القرارات (القرارات) متوفرة على موقع الإنتربول. لا يُعرف ما الذي تمت مناقشته خلال الأنشطة التي تجري خلف الكواليس وفي الاجتماعات الثنائية.

يمكن للأنظمة الديكتاتورية أن تؤثر على البلدان النامية من خلال الدبلوماسية والالتزام بالاستثمار وحتى الرشوة. حتى لو تم انتخاب رئيس ديمقراطي للغاية، فإن الأنظمة الديكتاتورية لن تمتنع عن إساءة استخدام الآليات الدولية للقبض على خصومها ولن تتخلى عن ضغطها أو مساعيها للتأثير على البلدان غير النامية.

ومع ذلك، يجب أن يكون الإنتربول أكثر حذرًا من مطالب الأنظمة الديكتاتورية، على الأقل عدم السماح لهذه البلدان باستضافة أنشطة الإنتربول. إن معاملة الدول التي تسيء استخدام الإنتربول وكأنها لا تنتهك أي قواعد هي عدم احترام لقوانين الدول الديمقراطية الأخرى.

يجب أن يشعر الإنتربول ومؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص وجميع المنظمات والمنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى التي تحقق في مختلف الأنشطة الإجرامية مثل المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والإرهاب بالمسؤولية عن مراقبة أنشطة الأنظمة الديكتاتورية.