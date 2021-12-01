أنقرة (زمان التركية) – تواصل الليرة التركية تراجعها، حتى أمام عملات حتى بعض الدول الأفريقية، التي يتراجع فيها دخل الفرد إلى ما دون 500 دولار.

فضلا عن الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو، سجلت الليرة منذ بداية العام الجاري تراجعا قياسيا أمام عملات 20 دولة أفريقية.

وكانت الكواشا الزامبي أكثر العملات الأفريقية ارتفاعا أمام الليرة، فمنذ بداية العام الجاري ارتفعت الكواشا الزامبي بنحو 104.35 في المئة أمام الليرة.

ومقارنة بمطلع العام الجاري ارتفعت الميتيكال الموزمبيقي أمام الليرة بنحو 100.38 في المئة، بينما ارتفعت الكوانزا الأنجولي أمام الليرة بنحو 89.37 في المئة.