القاهرة (زمان التركية)ــ أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التفجير الذي وقع الثلاثاء في البصرة جنوب العراق، والذي أسقط عدداً من الضحايا، مشيراً إلى أن منفذي هذا الهجوم يريدون إعادة العراق إلى الوراء، وأنهم لن ينجحوا في ذلك بفضل جهود العراقيين وتضامنهم.

ونقل بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله إن هناك قوى معروفة تُريد جذب العراق إلى مربع العنف والاحتراب الأهلي، ولكن الشعب العراقي عازمٌ على إحباط مخطط تلك القوي مستعيناً بتمسكه بهويته الوطنية والعروبية وبما حققه من انجازات أمنية وسياسية.

ونقل البيان عن أبو الغيط تأكيده على خطورة المواجهة التي يخوضها العراق حكومة وشعباً مع تنظيم داعش الإرهابي، بهدف اجتثاث هذه الآفة المُدمرة، وضمان القضاء على هذا التهديد، مُشيداً بما بذلته القوات العراقية من تضحيات حتي اللن في مواجهة عدو لا يعرف أي معنى لقيمة الإنسانية.

من ناحية أخري ذكر البيان أن أبو الغيط استقبل اليوم مدير مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة حيث تناول اللقاء آخر التطورات على الصعيد العراقي، وخاصة في كردستان العراق، وحرص أبو الغيط على تقديم العزاء في ذوي ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة التي نفذها تنظيم داعش في كركوك وأربيل، مُتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.