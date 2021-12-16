أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن ارتفاع مبيعات العقارات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 59 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بواقع 178 ألف و814 عقارا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تجاوزت فيها مبيعات العقارات إلى الأجانب حاجز سبعة آلاف عقار، وذلك بالتزامن مع التراجع الكبير في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

وكانت مبيعات العقارات قد سجلت زيادة سنوية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 14.9 في المئة بواقع 137 ألف عقار.

وحظيت إسطنبول بنصيب الأسد في مبيعات العقارات بواقع 31 ألف و706 عقارات ما يعادل 17.7 في المئة من إجمالي المبيعات.

وجاءت أنقرة في المرتبة الثانية بواقع 17 ألف و117 عقارا ما يعادل 9.6 في المئة، تلتها إزمير في المرتبة الثالثة بواقع 11 ألف و116 عقارا ما يعادل 6.2 في المئة.

أسرع زيادة في مبيعات الرهن العقاري خلال 14 شهرا

وخلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ارتفعت مبيعات المنازل المرهونة بنحو 61 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 39 ألفا و366 عقارا. وتعد هذه أعلى زيادة سنوية في مبيعات العقارات المرهونة منذ أغسطس من عام 2020.

وبلغ نصيب المنازل المرهونة من إجمالي المبيعات العقارية نحو 22 في المئة، بينما تراجع إجمالي مبيعات المنازل المرهونة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بنحو 55.4 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 249 ألف و270 ليرة.

مبيعات العقارات للأجانب تسجل 7363 عقارا

وشهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام أيضا زيادة في مبيعات العقارات للأجانب بنسبة بلغت 48.4 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 7363 عقار.

وبلغ نصيب العقارات المباعة للأجانب من إجمالي العقارات المباعة نحو 4.1 في المئة.

وتصدرت إسطنبول مجددا مبيعات العقارات للأجانب بواقع 2922 عقارا، تلتها أنطاليا في المرتبة الثانية بواقع 1917 عقارا، ثم جاءت أنقرة في المرتبة الثالثة بواقع 428 عقارا.

هذا وتصدر الإيرانيون قائمة الأجانب المتملكين للعقارات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بواقع 1406 عقارات. وجاء العراقيون في المرتبة الثانية بواقع 1075 عقارا، ثم الروس في المرتبة الثالثة بواقع 836 عقارا.