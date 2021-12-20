أنقرة (زمان التركية) – انتقد البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، اعتقال السلطات سيدة برفقة رضيعها في ولاية أدرنة.

وذكر جرجرلي أوغلو في تغريدة على تويتر أن ملك جسور وهي أم لطفل تم اعتقالها في منطقة إبسالا، وأن زوجها معتقل أيضا.

البرلماني الحقوقي أضاف قائلا: “ماذا سيحدث للطفل إن تم اعتقال والدته؟ لابد من محاكمتها من خارج القضبان. السجون ممتلئة بالفعل بنساء معتقلات برفقة أطفالهن”.

ولاحقا نشر جرجرلي أوغلو تغريدة أخرى قائلا: “العائلة بأسرها تقبع خلف القضبان. زاد العدد الأطفال بالسجون طفلا آخر”.

يعاني الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجون في تركيا من انتهاكات حقوقية وفق تقرير حديث لجمعية حقوق المعيشة، التي أشارت لوجود 345 طفلا مضطرين لمرافقة أمهاتهم بالسجون.