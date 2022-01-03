مالك “يني شفق” يعترف بمؤامرة الانقلاب الفاشل

خلال مقابلة أجراها مع صحيفة يني شفق، أدلى أحمد ألبيراق بتصريحات مثيرة حول الأخبار التي نشرتها الصحيفة حول حركة الخدمة قبل وأثناء وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة من أجل تقديم الخدمة أمام الرأي العام وكأنها تقف وراء المحاولة الفاشلة.

اعترف أحمد ألبيراق، أحد أقارب وزير المالية السابق برات ألبيراق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بأنه كان على علم مسبق بمحاولة الانقلاب قبل نحو 15 -20 يوما من وقوعها.

ألبيراق ذكر تفاصيل تعاملهم مع أولى أنباء التحرك الانقلابي في 15 يوليو 2016، والتي يظهر من خلالها كيف أنهم حملوا حركة الخدمة مسؤولية الانقلاب من دون أي دليل وقبل إجراء أي تحقيق.

وأقر ألبيراق بأنه من أصدر تعليمات لمدراء النشر في صحيفة يني شفق ليقوموا بنشر أخبار غرضها توجيه الرأي العام في ليلة محاولة الانقلاب.

وفيما يلي تفاصيل ما حدث في تلك الليلة على لسان أحمد ألبيراق:

“لقد اتصلوا بالشرطي المسؤول عن حمايتي حوالي الساعة 20:30 مساء ونحن في جوار بلدة أورهان غازي التابعة لمدينة بورصا، وأخبروا بوجود تحرك في الجيش، ومن المحتمل أنه محاولة انقلابية. وأنا بدوري اتصلت بشقيقي كاظم ألبيراق حوالي الساعة 20:30 مساء متسائلا: هل يمكن أن يحدث انقلاب في وضح النهار؟! وهو أيضًا أكد أنه محاولة انقلابية. وكان تم إيقاف حركة المرور في ذلك الوقت. وقد اقتنعت تمامًا بأنه تحرك انقلابي عقب تحذيرات الشرطة”.

في حوالي الساعة 21:45 اتصلت بالصحيفة، لكن لم أستطع التواصل مع أحد. وكذلك اتصلت بالرئيس (أردوغان)، ولم أنجح في التواصل معه أيضًا. ثم تواصلت مع زملاء بالصحيفة لمناقشة ما ينبغي علينا فعله. أخبرتهم أن الرئيس (أردوغان) عاجز عن الإدلاء بأي تصريح، وأنه يتوجب علينا التدخل في هذا الأمر بشكل فوري. بينما زملائي قالوا لي: لا يمكن أن نفعل شيئًا في الوقت الراهن؛ لأنه لا يوجد أي نبأ من هذا القبيل. وعندها قلت لهم: انشروا خبرا بعنوان: جنود الكيان الموازي (يقصد حركة الخدمة) أصابهم الجنون يحاولون الانقلاب على الحكومة بدعم أمريكي. وقد نشر الزملاء هذا الخبر عبر موقع صحيفتنا الإلكتروني في الساعة 22:36 ليلا.

وكذلك قلت لزملائي أثناء مناقشتنا ما يمكن فعله في تلك الليلة: انشروا خبرا بعنوان: السيد طيب أردوغان يدعو الشعب للخروج إلى الشوارع. لكنهم اعترضوا على ذلك أيضًا قائلين: لا يمكننا أن ننشر هذا الخبر، حيث نكون مسؤولين إن حدث أمر ما (أي مخالف للعنوان). حينها قلت لهم: حسنًا، لو نشرنا الخبر بعنوان: الشعب خرجوا للشوارع لمواجهة الانقلاب! وافقوا على ذلك، ونشروا الخبر بهذا العنوان.

لقد تحركت في ذلك الوقت بناء على عواطفي وأحاسيسي. في تلك الأثناء كان جسر البوسفور مغلقا، وبدأ الجنود في التدفق للخارج في منطقة “رامي”. وقد فكرت كيف يمكننا أن نجعل الشعب يخرجون إلى الشوارع ليثوروا على الانقلابيين. اتخذت هذه الخطوات بناء على عواطفي وأحاسيسي.. وهكذا كانت أولى تحركاتي المضادة للانقلابيين.

بعد القيام بهذه الخطوات، تواصلت مع سرحات ألبيراق (رئيس مجلس إدارة مجموعة توركواز الإعلامية) أيضًا، وقلت له: عليك أن تطلب من مجموعتك أن تفعل مثلما فعلنا نحن. انتهى كلام أحمد ألبيراق.

تصريحات أحمد ألبيراق، مالك صحيفة يني شفق، التي تعتبر قاطرة إعلام أردوغان، تدل على أنه حمل حركة الخدمة مسؤولية الانقلاب الفاشل بناء على “أحاسيسه”، وشحن الشعب ضدهم عبر “عواطفه” دون أدنى دليل، ومهد الطريق جيدا للرئيس أردوغان من أجل اتخاذ جميع الإجراءات القمعية ضد حركة الخدمة، دون أن يواجه اعتراضا شعبيا قويا.

كما تدل تصريحاته على أنه كان على علمٍ بتفاصيلِ مؤامرة الانقلاب الفاشل وتحميل حركة الخدمة مسؤوليتها، وكان يحاول توجيه العاملين في صحيفته بشكل طبيعي وفق الخطة الموضوعة سابقًا، إلا أن المشرفين على النشر الذين لم يعلموا الخطة سلفًا، كانوا يعترضون عليه انطلاقًا من المبادئ الأخلاقية للصحافة.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اعترف في تصريحات أدلى بها لصحيفة “حريت” التركية، بوجود مخططٍ لتلفيق محاولة الانقلاب لحركة الخدمة، إذ أكد أنهم بعد اللقاء مع أردوغان ليلة الانقلاب اتخذوا قرارًا بإعلان حركة الخدمة مسؤولة عن محاولة الانقلاب دون الاستناد إلى أي معلوماتٍ من الاستخبارات العامة أو الأمنية أو العسكرية، ثم أضاف قائلاً: “في تلك اللحظة كان من الممكن أن يكون هذا التشخيص صحيحًا أو خاطئًا!”.

وأكد يلدريم أنه من شكّل بنفسه قناعته الخاصة بمحاولة الانقلاب، (دون الاستناد إلى تقرير للمخابرات أو الأمن)، ثم تابع بقوله: “لقد استشرت السيد رئيس الجمهورية، وتحدثنا معًا؛ وتوصلنا لقناعة أن هذه المحاولة من عمل وتنفيذ أعضاء منظمة فتح الله كولن… في صفوف الجيش. وهذا التشخيص كان قابلاً للخطأ والصواب في تلك اللحظة!”، وفق قوله.

تركيا: منع الحزب الكردي من عقد مؤتمر صحفي

تدخلت قوات الأمن التركية في مؤتمر صحفي حاول حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عقده للإدلاء ببيان حول الاعتداء المسلح الذي تعرض له شعبة الحزب الأسبوع الماضي بمنطقة “بهجلي أفلير” في إسطنبول، مسفرًا عن إصابة شخصين دون خسائر في الأرواح.

وعبر حسابها بموقع تويتر، قالت رئاسة شعبة الحزب في إسطنبول إن القوات الأمنية التي عرقلت المؤتمر الصحفي تحمي منفذي الهجمات المسلحة، مشيرة إلى أن تدخل الشرطة انتهى باعتقال عدد من أعضاء الحزب.

“معدلات التضخم في تركيا لعام 2021 بلغت 91%”

قال الاقتصادي الأمريكي الشهير ستيفي هانكي عبر تغريدة على موقع تويتر إن حساباته لمعدلات التضخم في تركيا بلغت أربعة أضعاف المعدلات الصادرة عن الجهات الرسمية في تركيا.

ثم أضاف قائلا: “تركيا اختتمت عام 2021 بمعدلات تضخم مرتفعة، ففي ليلة رأس السنة سجلت حساباتي لمعدلات التضخم في تركيا لعام 2021 نحو 91%. هذه نسبة تبلغ أربعة أضعاف معدلات التضخم لشهر نوفمبر التي أعلنتها الدمى الخاضعة للرئيس التركي. تركيا بحاجة إلى مجلس النقد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من التضخم”.

أكبر مدينة داعمة لأردوغان تتصدر قائمة الإفلاس في تركيا

احتلت ولاية قيصري، وسط تركيا، أكبر ولاية مؤيدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، المرتبة الأولى في قائمة الأنشطة التجارية التي أوشكت على الإفلاس في تركيا.

أكد عمدة بلدية قيصري المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أوميت أوزار أن قيصري هي الأولى من بين 81 ولاية في قائمة تسوية الإفلاس لكل ألف شخص، مشيرًا إلى أن واحدًا من كل شخصين من تجار الولاية تقدم بطلب تسوية إفلاس.

وتابع أوزار: “عدد الأسر الفقيرة في قيصري في عام 2020 كان 110 آلاف، لينضم إليها 67 ألفًا في العام الماضي، وبلغ عدد السكان الذين يتلقون مساعدات اجتماعية 371 ألفًا، ووصلت نسبة الزيادة مقارنة بالعام الذي قبله 101.09%.

تونس تستخدم طائرات بدون طيار تركية

كشف المدير العام لصناعة الطيران التركية البروفيسور تمال كوتيل أن سلاح الجو التونسي يستخدم طائرات بدون طيار تركية الصنع، في رسالة نشرها بمناسبة العام الجديد 2022.

وأوضح كوتيل أن الطائرات بدون طيار التركية التي تم تسليمها إلى تونس تتمتع بقدرة عالية من العمل، مذكرًا بأن المفاوضات الثنائية بين وزارة الدفاع التونسية وشركة صناعة الطيران التركية (TUSAŞ) لشراء طائرات بدون طيار بدأت عام 2019، وأن أفراد صيانة القوات الجوية التونسية تلقوا تدريبات على الصيانة في تركيا لمدة سبعة أسابيع واكتسبوا الكفاءة في مختلف الموضوعات.

تركيا صدرت حتى اليوم لعدة دول حليفة مثل أذربيجان وأوكرانيا وإثيوبيا طائرات بدون طيار.

ارتفاع الصادرات السعودية إلى تركيا رغم التقاطع

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن واردات تركيا من السعودية حطمت رقما قياسيا بارتفاعه إلى 3 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بعد أن كانت 1.7 مليار دولار عام 2020.

في حين تراجعت صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية إلى 189 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2021 بعد أن كانت 3.2 مليار دولار في عام 2019.

أنصار أردوغان أيضًا لا يثقون في سياساته الاقتصادية

كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة متروبول للأبحاث والدراسات أن 76% من المشاركين أكدوا أن ثقتهم في سياسات أردوغان الاقتصادية تتراجع، في حين أشار 9% منهم فقط إلى تزايد ثقتهم بها.

واللافت أن 36.4% من مؤيدي حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان صرحوا أن ثقتهم في السياسات الاقتصادية للحكومة تتلاشى، في حين بلغت هذه النسبة نحو 97.% عند أنصار حزب الشعب الجمهوري ونحو 92.% على عند أنصار حزب الخير المعارضين.

“الشعب الجمهوري قد يتصدر استطلاعات الرأي في مارس”

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة ماك للخدمات الاستشارية محمد علي كولات أن أصوات حزب الشعب الجمهوري الحاكم ثاتبة، غير أنه قد يتصدر استطلاعات الرأي بحلول شهر مارس القادم بسبب التراجع في أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، في حال استمرار المؤشرات الاقتصادية السيئة.

يذكر أنه بالتزامن مع انطلاق العام الجديد فرضت السلطات التركية زيادة بنحو 25% بالغاز الطبيعي، وبنحو 50% بالكهرباء، وبنحو 125% على استهلاك الكهرباء الذي يفوق 150 كيلووات/ الساعة، بالإضافة إلى زيادة رسوم العبور على جسور البسفور ونفق أوراسيا.

مجموعة مستقلة: معدل التضخم في تركيا 83%

أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (ENAG) التركية المستقلة أن معدل التضخم الحقيقي في ديسمبر بلغ 19.35% والتضخم السنوي 82.81%.

في حين زعم معهد الإحصاء التركي أن التضخم ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 13.58%، بينما بلغ التضخم السنوي 36%.