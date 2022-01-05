دميرطاش: هناك أمل رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة

أكد الزعيم الكردي المعتقل منذ ما يقرب من 5 سنوات صلاح الدين دميرطاش أنه لا يزال هناك أمل على الرغم من زيادة الأسعار والاضطهاد في تركيا، وذلك من خلال تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر.

من جانبها، تطرقت قناة فوكس التركية إلى تغريدة دميرطاش في نشرة أخبارها، ونقلت عنه قوله: “إن من يظن أن الناس لا يفهمون ما يجري ويقللون من شأنهم سيختفون من المشهد السياسي. إذا تمكن الشعب من التكاتف من أجل مستقبله المشرق فلا أحد يستطيع إيقافه”.

الأتراك يدفعون ألفي ليرة شهريا للشاي والسميت فقط

أكدت رئيسة منظمة “العمل والصحة العامة” التركية داريا أوغور أن العائلة المكونة من 4 أفراد وتعيش على السميت والشاي تنفق 1980 ليرة شهريا (حوالي 150 دولارا)

يذكر أن سعر السميت ارتفع إلى 2.5 ليرة تركية بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الذي بدأ بالأزمة التي اندلعت بين تركيا والولايات المتحدة في 2017 جراء خلافات في مواقف البلدين من القضايا الإقليمية والدولية، بينها رفض أردوغان تسليم القسّ الأمريكي برونسون، لكنه رضخ للطلب الأمريكي في وقت لاحق.

إعادة ممرضة لعملها بعد 4 سنوات من وفاتها وهي حامل

أعادت السلطات التركية السكرتيرة الطبية زينب بينان إلى عملها، بعد أن فصلتها بموجب أحد مراسيم القانون التي يصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان، بتهمة الصلة بحركة الخدمة.

وكانت السيدة بينان تعرضت للفصل من عملها بعد أحداث الانقلاب الفاشل في 2016، ومن ثم جاء قرار البراءة والإعادة إلى عملها، لكن بعد وفاتها في عام 2017 جراء نزيف في المخ وهي حامل في شهرها السادس.

تزايد التحقيقات الخاصة بالتجسس التركي في ألمانيا

كشفت صحيفة “فيلت” الألمانية ارتفاع عدد التحقيقات التي فتحها مكتب المدعي العام الاتحادي بشأن أنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية في ألمانيا عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

وذكرت الصحيفة أن مكتب المدعي العام فتح 14 تحقيقا في أنشطة تجسس أجنبية عام 2020، وارتفع هذا العدد في عام 2021 إلى 22 تحقيقًا، ونقلت عن نائبة الحزب اليساري سيفيم داغديلين، المنحدرة من أصول تركية، قولها بأن 10 من تلك التحقيقات تتعلق بتجسس المخابرات التركية، وأن 4 منها فتحت في عام 2020، والبقية الستة في عام 2021.

أردوغان يهدد المعارضة بدفع أنصاره إلى الشوارع

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحزاب المعارضة بدفع أنصاره إلى الشوارع مرة أخرى وتنظيم مسيرات معارضة وأنشطة احتجاجية، وتلقينها “نفس الدرس” الذي تلقاه مَنْ نزلوا الشوارع من العسكريين في محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 الفاشلة.

أردوغان قال في اجتماع لأمناء حزب العدالة والتنمية في الولايات موجهًا كلامه إلى الأحزاب المعارضة التي بدأت تنظم تجمعات جماهيرية استعدادا لانتخابات مفاجئة: “انزلوا إلى الشوارع، سوف تتعلمون نفس الدرس الذي علمته هذه الأمة لأولئك الذين نزلوا إلى الشوارع في 15 يوليو 2016”.

%90 من الأتراك لا يصدقون البيانات الاقتصادية الرسمية

أظهر استطلاع للرأي أن 90% من الأتراك لا يصدقون بيانات التضخم التي تعلنها هيئة الإحصاء في تركيا.

كشف استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته شركة “متروبول” للأبحاث أن 31.3% من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم صرحوا أن التضخم الفعلي يتراوح ما بين 50% و 100%، بينما ذكر 46.4% منهم أن التضخم أعلى من 100%.

في حين أعلن 24.7% من مؤيدي حزب الحركة القومية، حليف حزب أردوغان، أن التضخم الحقيقي يدور ما بين 50 و 100% أيضًا؛ وقال 61.6% منهم إنه أعلى من 100%، ووصلت نسبة غير الواثقين في المعطيات الرسمية إلى 90.3% مع آراء أنصار الأحزاب المعارضة، وفقًا للاستطلاع.

أردوغان يلغي قرارات تجميد أصول داعشيين

كشفت صحيفة “جمهوريت” التركية ذات التوجه العلماني أن الرئيس رجب طيب أردوغان وقع على قرار ألغى بموجبه القرار السابق الخاص بتجميد أصول 5 أشخاص متهمين بالصلة بتنظيمي داعش والقاعدة.

فورين بوليسي: الاقتصاد قد يجبر أردوغان على انتخابات مبكرة

رجحت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن استمرار الأوضاع الاقتصادية السئية في تركيا قد يجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على إعلان انتخابات مبكرة.

ووذكرت المجلة أن عام 2021 هو أحد أصعب السنوات بالنسبة لأردوغان، وتوقعت أن يكون عام 2022 أصعب.

كما أشارت المجلة إلى أن المشاكل الاقتصادية في تركيا دفعت أردوغان إلى تحسين العلاقات مع أرمينيا والإمارات العربية المتحدة، في مسعى للحصول على أموال تنعش الاقتصاد التركي.