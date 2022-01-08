أنقرة (زمان التركية) – قال خبير سياسي تركي، إن أفضل خيار متاح أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، هو عقد صفقة مع المعارضة من أجل خروج آمن.

سونار تشاغبتاي، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قال في مقال له إن سلطة رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، التي كان يُنظر إليها على أنها لا تُقهر بين عامي 2003 و 2014، قد ضعفت وأتيحت للمعارضة للمرة الأولى فرصة للإطاحة به.

ةةمشيرًا إلى أن “الشعبوية الاستبدادية” لأردوغان قد فقدت سحرها، صرح تشاغبتاي أنه من المرجح أن يخسر الانتخابات.

وفي إشارة إلى أنه إذا خسر الانتخابات، فقد يقضي أردوغان سنواته الأخيرة في سجن أو منفى تركي، قال تشاغبتاي إن أردوغان لديه خيارين، إما لن يقبل نتائج الانتخابات أو سيحاول تأمين الانتخابات بترتيبات مسبقة.

ويوضح تشاغبتاي: “بالنسبة للخيار الأول وهو عدم قبول نتائج الانتخابات، مثلما حدث في انتخابات البلدية مارس 2019، قد يواجه أردوغان ردة فعل شعبية ساحقة، حيث يملأ مئات الآلاف من أنصار المعارضة شوارع المدن الرئيسية في تركيا”.

أما بالنسبة للخيار الثاني، وهو تأمين الانتخابات بترتيبات مسبقة، فيؤكد تشاغبتاي أيضا أنه في هذه الحالة، قد تحدث “احتجاجات عملاقة” و “صراعات شوارع”، أو أن التدخل في الانتخابات سيؤدي إلى فوز المعارضة إذا كانت صناديق الاقتراع محمية، كما في الانتخابات البلدية عام 2019.

ووفقًا للخبير التركي، سينتهي كلا الاحتمالين بالفوضى.

وفي نهاية مقاله يقول الخبير تشاغبتاي: “لهذا السبب، من أجل عملية انتقال سلسة، فإن عقد صفقة مع المعارضة وأردوغان بواسطة الجيش، والتي تشمل العفو عنه وعائلته من جميع الجرائم، هو أفضل خيار متاح”.

ومن المقرر عقد انتخابات رئاسية في تركيا عام 2023، وتطالب المعارضة بتنظيم انتخابات مبكرة فيما يرفض بشدة الرئيس أردوغان.