أنقرة (زمان التركية) – اتهم عمدة بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو حكومة حزب العدالة والتنمية بتضليل المواطنين وعرقلة مشاريعه، في مسعى لتشويه سمعته.

نفى إمام أوغلو صحة مزاعم الحكومة بأن البلدية غارقة في الديون، منتقدًا الرئيس رجب طيب أردوغان لمنعه إنشاء خط مترو أنفاق إنجيرلي – صفاكوي – بيليك دوزو، الذي سيستخدمه ملايين المواطنين في إسطنبول، بدعوى أن البلدية قد تجاوزت حد الاقتراض القانوني.

وكان إمام أوغلو اعتبر في تغريدة سابقة خطوة أردوغان سياسية تستهدف عرقلة مشاريع بلدية إسطنبول الناجحة، وأوضح قائلا: “كل شيء جاهز.. فالمشروع جاهز، والمستثمرون جاهزون، والممولون جاهزون.. فالناقص الوحيد هو توقيع أردوغان على المشروع! حسنًا فلماذا يا ترى؟!”، على حد قوله.

الكاتب أورخان أوغور أوغلو سبق أن قال في مقال نشرته صحيفة صحيفة “يني جاغ”، إنه إذا استمر أعضاء حزب أردوغان بعرقلة مشاريع إمام أوغلو في بلدية إسطنبول فإنهم سيخسرون السلطة في أول استحقاق انتخابي.

كما هدد إمام أوغلو أردوغان وأعضاء حزبه قائلا: “عليهم أن لا يحاولوا لعب مسرحية، وإلا كشفنا الغطاء عن جميع من تورط في أعمال فساد وخان إسطنبول، من أعضاء حزب العدالة والتنمية، من الأعلى إلى الأسفل”.

وكان عمدة إسطنبول كشف فور توليه المنصب عن فضائح فساد ومخالفات تورط بها من سبقوه بالمنصب من حزب العدالة والتنمية الحاكم. ينظر إلى إمام أوغلو باعتباره أكبر منافسي أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة، وفق استطلاعات الرأي.

يشار إلى أن عمدة إسطنبول يقف بالمرصاد لمشروع قناة إسطنبول، الذي يصر أردوغان على تنفيذه.

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